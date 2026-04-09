Marius Duhnke wird der neue starke Mann beim SV Wacker

Marius Duhnke kehrt zum SV Wacker Burghausen zurück – Foto: Verein

Der SV Wacker Burghausen stellt eine weitere Weiche für die Zukunft und installiert Marius Duhnke als Sportkoordinator. Mit Duhnke übernimmt ein bekanntes Gesicht ab sofort die neu-geschaffene Stelle und damit die sportliche Koordination beim bayerischen Regionalligisten. Der 32-Jährige (geb. 20.07.1993) kehrt gleichzeitig an seine alte und vertraute Wirkungsstätte zurück, wo er bereits als Spieler aktiv war und zwischen 2014 und 2019 insgesamt 130 Einsätze in der Regionalliga Bayern absolvierte, in denen er 26 Tore erzielte.

Seine fußballerische Laufbahn begann der Mittelstürmer beim FV Karlstadt und wurde anschließend im Nachwuchs des 1. FC Schweinfurt 05 sowie des FC Bayern München ausgebildet, wo er auch den Sprung in die zweite Mannschaft schaffte. Im Herrenbereich folgte der Schritt zur SpVgg Unterhaching, für die er unter anderem 30 Einsätze in der 3. Liga verbuchte und dabei drei Treffer markierte. Nach seiner Zeit in Burghausen führten ihn weitere Spieler-Stationen zum TSV Ampfing und zum TSV Kastl. In den vergangenen Jahren sammelte Duhnke dann zudem wertvolle Erfahrungen als Spielertrainer beim TSV Reischach, FC Töging sowie aktuell noch beim DJK SV Pleiskirchen, wo er noch bis zum Sommer tätig ist. Nach seiner Spielerkarriere hat Duhnke am IST-Studieninstitut das Diplom Fußballmanager sowie den Abschluss zum ausgebildeten Spielanalyst & Scout erfolgreich abgeschlossen und so erste Schritte in die Vereinsarbeit neben dem Platz vollzogen.

Mit seiner neuen Aufgabe beim SV Wacker Burghausen schlägt Duhnke nun das nächste Kapitel in seiner Fußballlaufbahn auf. Als Sportkoordinator wird er künftig insbesondere für die Kaderplanung der ersten Mannschaft, das Scouting neuer Spieler, die enge Abstimmung mit dem Trainerteam sowie die strategische Weiterentwicklung des sportlichen Bereichs mitverantwortlich sein und als Schnittstelle zwischen Mannschaft und Vereinsführung fungieren. Darüber hinaus übernimmt er eine zentrale Rolle in der Förderung eigener Talente und wird die Übergangskoordination vom Nachwuchs in den Herrenbereich aktiv gestalten.

Geschäftsführer Andreas Huber zeigt sich überzeugt von der Personalie: "Marius kennt einerseits den SV Wacker Burghausen sehr gut und verfügt durch seine aktive Zeit als Spieler über ein Top-Netzwerk im Fußball. Im Speziellen natürlich in der Regionalliga Bayern sowie in der 3. Liga. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass Marius trotz seines noch jungen Alters genau der richtige für diese Position ist und an der Seite von Erik Schmitz, der sich als Teammanager um die organisatorischen Belange rund um die erste Mannschaft kümmert, einen sehr guten Job machen und sich schnell entwickeln wird.“

Auch Marius Duhnke blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SV Wacker Burghausen. Die Region ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich fühle mich hier einfach wohl. Umso schöner ist es, dass ich meinen Beruf und meine Leidenschaft für den Fußball weiterhin miteinander verbinden kann. Der SV Wacker Burghausen ist ein besonderer Verein für mich, zu dem ich immer eine enge Verbindung hatte – daher freue ich mich wirklich sehr, jetzt in neuer Funktion zurückzukehren.“