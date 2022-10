Marienborn: Diskussionen um späten Ausgleich Schiedsrichterball führt zum 2:2 für Kandel +++ Cakici: "Haben uns die Hinrunde versaut"

Als hätten sie eine Platz-eins-Allergie. Wie schon vor einer Woche beim 4:4 gegen Gau-Odernheim, verpasste die TuS Marienborn trotz einer 2:0-Führung den vorübergehenden Sprung an die Verbandsliga-Spitze. Das 2:2 (2:0) beim FC Bienwald Kandel frustriert Ali Cakici zutiefst. „Wir haben das Spiel kontrolliert, hatten alles im Griff und werden dann wieder rausgeholt“, ärgert sich der TuS-Trainer vor allem über den späten Ausgleich der Pfälzer.

Lirion Aliu nach einem Konter (20.) und Meikel Melament nach einer Ecke (34.) trafen, Mateo Trapp scheiterte am Pfosten, Lucas Mosers Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Noah Beierle holte die Pfälzer nach einem Einwurf zurück ins Spiel (76.). Dann liegt Kandel-Stürmer Dominik Steinel am Kopf getroffen im Strafraum, der Ball fliegt wieder rein, an Freund und Feind vorbei. Der Schiedsrichter unterbricht, Steinel steht auf, den Schiedsrichterball flanken die Platzherren direkt rein und Steinel gleicht aus (88.).

„Erst macht er den sterbenden Schwan, dann das Tor. Wir haben gar nicht begriffen, was los ist“, hadert Cakici. Danach verpassten Nils Letz und Philipp Quint das 3:2. Die emotionale Einordnung: „Wir haben uns gerade die Hinrunde versaut.“