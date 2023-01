Marco Lehmann gibt einen Posten bei Lichtenberg 47 ab Verein findet neuen Trainer für die U23 in der Bezirksliga rn

Der Aufgabenbereich war groß. Marco Lehmann war verantwortlich für die U23 in der Bezirksliga, für die A Jugend in der Verbandsliga, sowie als Großfeldkoodinator und Verbindungsglied zwischen 1. und 2.Herren und der A Jugend. Vier Aufgaben waren schlussendlich eine zu viel. So gab er im Winter die Leitung der zweiten Herren, die seit geraumer Zeit als U23 Unterbau der Regionalliga-Elf fungiert, ab.

Vom FC Hellas konnte für die Aufgabe am Seitenrand Kyriakos Daskalopoulos gewonnen werden. Der 31-Jährige konnte erste Erfahrungen als Trainer sammeln. Er soll die Mannschaft zum Klassenerhalt in der Bezirksliga führen. Derzeit steht man mit 17 Zählern auf dem 11.Rang.