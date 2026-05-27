Marc Sodji: Von Schwaben Augsburg in die Regionalliga Nordost

Marc Sodji schließt sich der BSG Chemie Leipzig an. – Foto: Sven Leifer

Er war eine der Saisonentdeckungen beim TSV Schwaben Augsburg. Marc Sodji , im Sommer 2025 vom damaligen Bayernliga-Absteiger TSV Rain am Lech zu den Schwabenrittern gekommen, absolvierte eine sehr ansprechende erste Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Der 23-jährige Offensivmann brachte es immerhin auf sechs Saisontore. Dadurch ist die BSG Chemie Leipzig aus der Regionalliga Nordost auf ihn aufmerksam geworden. Nicht ganz zufällig...

Bekanntlich ist Alexander Schmidt, in Bayern zuletzt beim TSV Landsberg am Lech an der Seitenlinie, als Cheftrainer und Sportlicher Leiter in Personalunion bei der Betriebssportgemeinschaft (BSG) tätig. Nun hat der 57-Jährige offenbar seine guten Kontakte in seine Heimatstadt Augsburg spielen lassen und den jungen Offensivmann nach Leipzig-Leutzsch gelockt. "Marc Sodji entspricht als Spieler genau unserem Suchprofil: Er ist jung und entwicklungsfähig, sehr schnell, verfügt über gute Körperlichkeit und durch seine Größe auch über Kopfballstärke. So kann er auf allen Angriffspositionen eingesetzt werden. Auch charakterlich wird er gut zu uns passen", ist sich Schmidt in einer offiziellen Pressemitteilung sicher.

Marc Sodji ist schon gespannt auf den nächsten Karriereschritt: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei Chemie. Die BSG ist ein absoluter Traditionsverein mit einer besonderen Geschichte und mit Fans, die weit über die Region hinaus bekannt sind. Die Atmosphäre und die Leidenschaft, die hier gelebt werden, haben mich sofort beeindruckt. Ich kann es kaum erwarten, vor diesen Fans auf dem Platz zu stehen, alles für den Verein zu geben und gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu erleben."