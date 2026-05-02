Manu lässt Cottbus träumen – kommt es zum brisanten Wiedersehen?

Beim 2:0-Erfolg bei Viktoria Köln klärte er, ausgerechnet in seiner Heimatstadt, in der Anfangsphase mit einer starken Grätsche im eigenen Sechzehner und verhinderte so eine große Chance des Gegners. Kurz darauf sah er allerdings seine fünfte Gelbe Karte – und ist damit gesperrt. Im zweiten Durchgang sorgte Manu dann selbst für die Entscheidung. Aus dem Abwehrzentrum startete er in die gegnerische Hälfte, bekam den Ball in den Lauf gespielt und vollendete zum 2:0. „Ich habe mich gewundert, dass in der Mitte so viel Platz war, und dann dachte ich mir: Ich starte mal tief“, sagte der Deutsch-Ghanaer, dessen langer Lauf im Tor mündete.

So sicherte er Energie drei wichtige Punkte – muss nun aber am Sonntag im Duell beim Konkurrenten Duisburg zusehen. Die Enttäuschung darüber hielt sich bei ihm in Grenzen. „Es geht jetzt nicht mehr um persönliche Interessen, sondern darum, dass wir aufsteigen“, betonte Manu bei der „Lausitzer Rundschau“.