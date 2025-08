🗣: Manching-Torspektakel "wie eine Niederlage" – FSV "konsequent"

Insgesamt haben wir eine reife Leistung gezeigt, auf der wir aufbauen können. Besonders in einer intensiven Phase mit fünf Spielen in 14 Tagen, inklusive Toto-Pokal, ist das ein wichtiger Schritt. Zudem freuen wir uns, dass wir keine weiteren Verletzten zu verzeichnen haben und mit sieben Punkten nach vier Spielen blicken wir positiv in die kommenden Wochen.«

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Das Spiel war in der ersten Halbzeit ziemlich zerfahren, was den Spielfluss beeinträchtigte. Mit etwas Glück hätten wir hier allerdings durch Simon Berger in Führung gehen können. Nach der Pause sind wir gut ins Spiel gekommen und konnten in der 56. Minute das 1:0 durch Luka Brudtloff erzielen. Auch durch die Einwechslungen haben wir den Schwung gut mitgenommen und so verdient zum 2:0 durch Michael Senger erhöht. Wir haben dann konsequent und konzentriert weiter verteidigt und konnten mit einem Konter den 3:0-Endstand erzielen.

Der FSV Pfaffenhofen sammelte durch den klaren Heimsieg gegen den FC Kempten die Punkte fünf, sechs und sieben in dieser Saison. Nach einer torlosen ersten Hälfte läutete Luka Brudtloff in der 56. Minute vor 250 Zuschauern den zweiten Heimdreier ein.

Die Auswärtsfahrt des TSV Jetzendorf an den Lech war schon nach den ersten 45 Minuten abgehakt. Vor 300 Zuschauern gelang dem TSV Rain früh die Führung durch Dennis Lechner. In der 32. Minute zappelte die Kugel zum zweiten Mal dank Marcel Mayr im Netz der Gäste.

Vor dem Duell zwischen dem SV Manching und dem TSV 1865 Dachau am 4. Spieltag waren beide Teams bis dato sieglos geblieben. So spielten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier. Die Hausherren gingen bereits in der 7. Minute durch Top-Stürmer Sebastian Graßl in Führung. Die 65er schüttelten sich – und drehten das Spiel bis zur 15. Minute. John Haist schnürte den Blitz-Doppelpack (9., 15.). Auch auf diesen Rückschlag hatten die Gastgeber die perfekte Antwort. Emrah Ahmetovic glich in der 18. Minute prompt aus und stellte wieder alles auf null.

Dann mussten sich die 250 Zuschauer gedulden. Erst in der 83. Minute fiel das nächste Tor. Die Gäste gingen durch Leon Pfeiffer in Unterzahl (Barin, Gelb-Rot, 65.) in Führung. Dabei blieb es aber nicht. Wieder war Graßl zur Stelle und rettete den Hausherren in der Nachspielzeit einen Punkt (90+2.). So bleiben beide Teams weiter sieglos.

Cüneyt Köz, Trainer des SV Manching: »Wir sind in Führung gegangen und dachten, das bringt uns Sicherheit, vor allem daheim, wo der Gegner mehr kommen muss und wir Räume bekommen. Leider hat die Führung nicht lange gehalten. Innerhalb von fünf bis zehn Minuten unterlaufen uns zwei individuelle Fehler, plötzlich liegen wir 1:2 hinten. Dann rennen wir dem Rückstand hinterher, gleichen zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich stärker und dominanter, gerade nach der roten Karte haben wir fast nur noch in der gegnerischen Hälfte gespielt und zahlreiche Torchancen gehabt. Das Spiel hätte eigentlich 5:2 oder 6:2 für uns ausgehen müssen – wir treffen mehrmals Aluminium und der gegnerische Torwart hält überragend. Dann spielen wir einen Fehlpass ins Zentrum, kassieren nach der folgenden Ecke in unserer Druckphase das 2:3. Die Jungs haben Moral gezeigt, sich zurückgekämpft und noch das verdiente 3:3 erzielt. Trotzdem fühlt es sich wie eine Niederlage an, weil deutlich mehr drin gewesen wäre. Aber wenn man unten drin steht, läuft auch vieles gegen einen. Wir müssen weiter arbeiten, die individuellen Fehler abstellen und vorne das nötige Glück erzwingen, dann geht es auch bald wieder bergauf.«

SV Manching – TSV 1865 Dachau 3:3

SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler, Romeo Ă–xler (46. Rainer Meisinger), Tobias Vollnhals (46. Antonio Jurleta), Johannes Dexl, Marcel Posselt, Sebastian GraĂźl, Nico Daffner, Fabian Neumayer, Leon Peric (80. Leon Bojaj), Emrah Ahmetovic (62. Jordi Muntada Knapp)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (33. Stefan Vötter), Ruben Milla Nava, Mario Gratzl (55. Kerim Özdemir), Nikolaus Grotz, Marcel Juraković (55. Sebastian Löser), Sebastian Mitterhuber, Berkant Barin, Dino Burkic (55. Leon Pfeiffer), Lorenz Knöferl, John Haist (88. Jakob Jopen)

Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Sebastian GraĂźl (7.), 1:1 John Haist (9.), 1:2 John Haist (15.), 2:2 Emrah Ahmetovic (18.), 2:3 Leon Pfeiffer (83.), 3:3 Sebastian GraĂźl (90.+2)

Gelb-Rot: Berkant Barin (66./TSV 1865 Dachau/)