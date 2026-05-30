 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

"Man sieht sich wieder": Kraulich verlässt Rot-Weiss Essen

Das bittere Scheitern in der Relegation wird Rot-Weiss Essen sicher noch in den Knochen stecken. Für den erneuten Anlauf in der 3. Liga wird der Revierklub in jedem Fall weder auf Tobias Kraulich noch auf Kaito Mizuta bauen können. Beiden verkündeten ihren Abschied.

von Markus Becker · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser
– Foto: Markus Verwimp

Verlinkte Inhalte

3. Liga
RW Essen
Tobias Kraulich
Tobias Kraulich
Kaito Mizuta
Kaito Mizuta

Nach zwei Jahren als Stammkraft in der Essener Defensive schlägt Tobias Kraulich ein neues Kapitel auf. Auf Instagram bedankte sich der Innenverteidiger bei Mitspielern, Mitarbeitern und Anhängern des Vereins. "Ich möchte einfach Danke sagen, an meine Mitspieler, den Staff, alle Menschen im Verein und an alle, die mich in dieser Zeit begleitet haben“, schrieb er. In Essen habe er viele besondere Momente erlebt und sich "wirklich wohlgefühlt“.

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

Kraulich verabschiedet sich im Positiven

Der 26-Jährige war zur Saison 2024/25 an die Hafenstraße gekommen und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe in der Abwehr. Auch in den beiden Relegationsspielen gegen Fürth gehörte er zur Startelf. Sein Abschied endet mit einer vielsagenden Botschaft: „Ich nehme viele Erinnerungen mit und bin mir sicher: Man sieht sich wieder.“

Mizuta war der Derbyheld gegen den MSV Duisburg.
Mizuta war der Derbyheld gegen den MSV Duisburg. – Foto: Björn Kaisen

Bereits zwei Tage zuvor kündigte auch auch Offensiv-Wirbelwind Kaito Mizuta seinen Abgang an: "Ich wollte unbedingt mit dieser Mannschaft aufsteigen aber am Ende haben wir es leider nicht geschafft", schreibt der Japaner, der aber auch verdeutlichte: "Ich hatte das starke Gefühl dass ich mich verbessern musste

Mit neun Treffern und elf Vorlagen in der abgelaufenen Saison hat sich Mizuta für höhere Aufgaben empfohlen. Der 25-Jährige wird mit Vereinen aus der 2. Bundesliga in Verbindung gebracht. Auch bei Torben Müsel gibt es weiterhin Spekulationen über die Zukunft, ein Verbleib in Essen gilt allerdings weiterhin als möglich.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: