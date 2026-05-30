"Man sieht sich wieder": Kraulich verlässt Rot-Weiss Essen

– Foto: Markus Verwimp

Nach zwei Jahren als Stammkraft in der Essener Defensive schlägt Tobias Kraulich ein neues Kapitel auf. Auf Instagram bedankte sich der Innenverteidiger bei Mitspielern, Mitarbeitern und Anhängern des Vereins. "Ich möchte einfach Danke sagen, an meine Mitspieler, den Staff, alle Menschen im Verein und an alle, die mich in dieser Zeit begleitet haben“, schrieb er. In Essen habe er viele besondere Momente erlebt und sich "wirklich wohlgefühlt“.

Der 26-Jährige war zur Saison 2024/25 an die Hafenstraße gekommen und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe in der Abwehr. Auch in den beiden Relegationsspielen gegen Fürth gehörte er zur Startelf. Sein Abschied endet mit einer vielsagenden Botschaft: „Ich nehme viele Erinnerungen mit und bin mir sicher: Man sieht sich wieder.“

Bereits zwei Tage zuvor kündigte auch auch Offensiv-Wirbelwind Kaito Mizuta seinen Abgang an: "Ich wollte unbedingt mit dieser Mannschaft aufsteigen aber am Ende haben wir es leider nicht geschafft", schreibt der Japaner, der aber auch verdeutlichte: "Ich hatte das starke Gefühl dass ich mich verbessern musste

Mit neun Treffern und elf Vorlagen in der abgelaufenen Saison hat sich Mizuta für höhere Aufgaben empfohlen. Der 25-Jährige wird mit Vereinen aus der 2. Bundesliga in Verbindung gebracht. Auch bei Torben Müsel gibt es weiterhin Spekulationen über die Zukunft, ein Verbleib in Essen gilt allerdings weiterhin als möglich.