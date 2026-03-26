Malta – Luxemburg: der Gast ist der Favorit

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Wird Trainer Jeff Strasser zum Taktik-Fuchs? Immerhin wurde die Vorbereitung auf das wichtige Spiel um den Klassenerhalt in der Nations League C so gestaltet, dass der Gegner so wenig Informationen wie möglich erhält. Im maltesischen Nationalstadion Ta Qali wollte Strasser erst gar nicht trainieren lassen, um sämtliche Risiken einer möglichen Überwachung durch die Gastgeber auszuschließen.
Eines ist klar: das in der WM-Qualifikation abschlussschwache Luxemburg muss einen Weg durch die maltesische Defensive finden. Die Rechnung ist einfach: die beiden KO-Spiele kann man nicht bestehen, ohne selber zu treffen und so kann man auch nur den Klassenerhalt sichern, wenn man den Weg ins maltesische Tor findet. Damit das gelingt, hat Strasser etliche Offensivspieler nominiert und auch auf die torgefährlichen Mittelfeldspieler wird es ankommen, das Ganze bei einer defensiven Stabilität. „Kontrollierte Offensive“ hätte Otto Rehhagel einst gesagt.
Es gäbe keine einfachen Spiele warnte Strasser im Rahmen der Bekanntgabe seines Aufgebots. Auf der anderen Seite ist Luxemburg Favorit, auch wenn Malta sich in den vergangenen Jahren verbessert hat. Dafür sprechen einige aber nicht alle relevanten Zahlen. In der Weltrangliste liegen die Gäste z.B. auf Platz 102, Malta auf 160. Auf Europa reduziert trennen beide Teams immerhin neun Plätze.
Zwar hat Luxemburg seine letzten sechs Spiele verloren während Malta im gleichen Zeitraum zweimal gewinnen konnte. Doch Leistungen der „Rout Léiwen“ wie im Heimspiel gegen Deutschland während der WM-Qualifikation zeugen dann doch von einer anderen Qualität. Zum Vergleich: in den zwei Spielen gegen die Niederlande kassierte Malta zwölf Gegentore. Auch die Wettbüros sehen die FLF-Männer in der Favoritenrolle.
Anstoß am Donnerstag ist bereits um 18 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker vom Länderspiel auf Malta.