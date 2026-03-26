Malta – Luxemburg: der Gast ist der Favorit FLF-Männer spielen auf der Mittelmeerinsel um den Klassenerhalt von Paul Krier · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Auf Abwehrrecken wie Seid Korac wird es ankommen, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen – Foto: Volkhard Patten

Wird Trainer Jeff Strasser zum Taktik-Fuchs? Immerhin wurde die Vorbereitung auf das wichtige Spiel um den Klassenerhalt in der Nations League C so gestaltet, dass der Gegner so wenig Informationen wie möglich erhält. Im maltesischen Nationalstadion Ta Qali wollte Strasser erst gar nicht trainieren lassen, um sämtliche Risiken einer möglichen Überwachung durch die Gastgeber auszuschließen. Eines ist klar: das in der WM-Qualifikation abschlussschwache Luxemburg muss einen Weg durch die maltesische Defensive finden. Die Rechnung ist einfach: die beiden KO-Spiele kann man nicht bestehen, ohne selber zu treffen und so kann man auch nur den Klassenerhalt sichern, wenn man den Weg ins maltesische Tor findet. Damit das gelingt, hat Strasser etliche Offensivspieler nominiert und auch auf die torgefährlichen Mittelfeldspieler wird es ankommen, das Ganze bei einer defensiven Stabilität. „Kontrollierte Offensive“ hätte Otto Rehhagel einst gesagt.