Malstatter gewinnen U15-Stadtderby

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben das vorgezogene Stadtderby am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 3:0 (1:0) gewonnen. Leo Pignataro brachte das von Jörg Reeb und Nico Weismann trainierte Team bereits vor der Pause in Führung. Yannis Hey und ein Eigentor sorgten für den 3:0-Endstamd. In der Tabelle bleibt das FCS-Team Siebter, kann aber von der SV Elversberg, die mit drei Spielen weniger 5 Punkte zurück liegt, überholt werden. Die SVE spielt am Samstag beim FC Speyer 09. Am Dienstag kommt es auf dem Kunstrasenplatz an der St. Johanner Str. im Saarbrücker Stadtteil Jägersfreude um 18.30 Uhr zum direkten Aufeiandertreffen zwischen Gastgeber SV Elversberg und dem FCS.