Majdancevic wieder weg: Landesligist SBC Traunstein stellt neues Trainerduo vor

Traunstein – Der SB Chiemgau Traunstein startet mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison der Landesliga. An der Spitze steht Gentian Vokri, der als Cheftrainer die Mannschaft leiten wird. Für Vokri ist dies die erste Trainerstation, nachdem er in den letzten drei Jahren als Spieler beim SBC aktiv war. Der 34-Jährige soll nicht nur für frischen Wind sorgen, sondern auch „seine Leidenschaft und Energie an die Seitenlinie bringen“, wie es der Verein auf Instagram schrieb.

