Mahlsdorf holt Offensivspieler von TeBe - Jopek beendet Karriere

Gut eine Woche ist es her, als Mahlsdorf in letzter Sekunde den Aufstieg in die Regionalliga aus der Hand gerissen bekam. Nun richtet sich der Blick nach vorn, die kommende Saison muss geplant werden. In diesem Zuge hat der Oberligist am Donnerstag seinen ersten Sommer-Neuzugang vorgestellt.

Tyson Richter wechselt von Tennis Borussia nach Ostberlin, soll bei EM die Außenverteidiger-Position verstärken. Der 24-Jährige wurde unter anderem bei RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg ausgebildet, spielte anschließend für Lupo Martini Wolfsburg, den 1. FC Köln II, den BFC Dynamo und die Sportfreunde Lotte in verschiedenen Regionalliga-Staffeln. Insgesamt bringt es Richter auf über 60 Spiele in der vierthöchsten Liga.