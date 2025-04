Eintracht Mahlsdorf holt zwei Spieler aus der Berlin-Liga

Eintracht Mahlsdorf ist mittendrin im Kampf um die Regionalliga. Derzeit belegen die Berliner Rang drei in der NOFV Oberliga Nord, liegen nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Preussen. Unabhängig der Ligazugehörigkeit treiben die Ostberliner nun die Kaderplanung für die neue Saison voran.

Mit Philipp Behrend und Pascal Obst wechseln zwei junge, talentierte Spieler im Sommer vom TSV Mariendorf zur Eintracht. Der 21-Jährige Behrend wurde bei Union Berlin und Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet, wechselte aus der U19 der kleinen Hertha im Sommer 2023 zum TSV Mariendorf und war direkt Stammspieler beim Berlin-Ligisten. Auch in der laufenden Saison ist der Verteidiger gesetzt, spielte zuletzt stark auf. Bei Mahlsdorf will er in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere gehen.