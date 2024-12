Machtdemonstration des 1. FC Magdeburg II, Torfestival in Wernigerode

– Foto: Steffen Gramm

Der 14. Spieltag in der NOFV-Oberliga Süd bot alles: Tore en masse, spektakuläre Wendungen und eine dominante Vorstellung des 1. FC Magdeburg II. Während Wernigerode in einem packenden Schlagabtausch triumphierte, bleibt Ludwigsfelde weiter am Tabellenende.

Ein enger Schlagabtausch entschied Fabio Ertmer mit seinem Treffer in der 49. Minute zugunsten von Halberstadt. Ludwigsfelde kämpfte defensiv diszipliniert, ließ aber die nötige Präzision im Angriff vermissen. Halberstadt nutzte eine der wenigen klaren Chancen eiskalt. Für Ludwigsfelde bleibt es bei einem schwierigen Saisonverlauf. ---

Ein wahres Spektakel boten Wernigerode und Halle. Der frühe Führungstreffer von Jegor Jagupov in der 4. Minute schien Halle in die richtige Spur zu bringen, doch Wernigerode konterte furios. Gregor Schlichting glich umgehend aus (6.), bevor Gino Dörnte (16.), Moritz Singbeil (18.) und Tom Bierschenk (21.) auf 4:1 erhöhten. Halle gab jedoch nicht auf und kam durch Américo Neves (56.) sowie Francesco Lubsch (90.+6) zurück. Zwei Platzverweise gegen Wernigerode (Schlichting, 67., Wagner, 76.) sorgten für zusätzliche Brisanz. Der Gastgeber sicherte sich dennoch den wichtigen Heimsieg. ---

Ein Klassenunterschied war offensichtlich. Der 1. FC Magdeburg II zeigte sich in Torlaune: Eldin Dzogovic traf zweimal (12., 34.), Albert Frank Millgramm (37.), Willi Alfons Kamm (62.), Elisio Widmann (64.), Hector Hink per Elfmeter (89.) und Carlos Krüger (90.+1) komplettierten das Schützenfest. Für Gera bleibt nach dieser Niederlage nur die Erkenntnis, dass sie gegen den neuen Spitzenreiter keine Chance hatten. ---

Ein packendes Duell endete mit einer Punkteteilung. Amer Kadric brachte Auerbach früh in Führung (6.), doch Joel Marks sorgte schnell für den Ausgleich (16.). Cedric Graf stellte mit seinem Treffer in der 42. Minute die erneute Führung für die Gäste her. Zorbau ließ sich nicht entmutigen und rettete durch Rune-Kjell Litzenberg in der letzten Minute (90.) noch einen Punkt. Beide Mannschaften bewegen sich weiter im Mittelfeld der Tabelle. ---

Grimma zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch dem RSV geschlagen geben. Saheed Mustapha erzielte die frühe Führung in der 17. Minute. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Aleksandar Bilbija in der 57. Minute blieb die RSV stabil und setzte durch Louis Samson (90.+3) den Schlusspunkt. Die Eintracht klettert mit diesem Sieg auf den dritten Tabellenplatz, während Grimma in der unteren Tabellenhälfte verharrt. ---

Der achte Tabellenplatz von Krieschow steht gegen den elften Platz von Sandersdorf auf dem Spiel. Krieschow feierte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Ludwigsfelde und will diese Form beibehalten. Sandersdorf hingegen steht nach der 1:3-Niederlage gegen RSV Eintracht unter Druck und muss dringend punkten, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. ---

