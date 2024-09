„Macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen“ – Weßling bleibt weiter makellos

Brachte den TSV Oberalting früh in Führung: Ben Dotterweich (l.) schoss in der 9. Minute das 1:0, aber danach fingen sich die Seefelder noch drei Gegentore. – Foto: Andrea Jaksch

Der SC Weßling bleibt weiter ohne Punktverlust, Dießen und Hohenfurch lassen Federn. Der TSVO wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

TSV Oberalting-Seefeld – TSV Altenstadt: 1:3 (1:2) Kreisliga-Aufsteiger TSV Oberalting-Seefeld wartet nach sieben Spielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen den TSV Altenstadt gingen die Gastgeber zwar früh durch einen Treffer von Ben Dotterweich in Führung, schlichen aber am Ende zum vierten Mal in der laufenden Spielzeit als Verlierer vom Platz.

Obwohl Altenstadt von Beginn an aggressiv presste, konnte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Feicht in der Anfangsphase immer wieder gut befreien und anschließend über die Flügel für Gefahr sorgen. „Die ersten 20 Minuten waren mit das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben“, sagte Feicht. In dieser Phase fiel auch das 1:0 durch Dotterweich, der nach einem Schuss von Mahbob Sadat Sayed ans Lattenkreuz schnell schaltete und per Kopf abstaubte. Gestern, 15:00 Uhr TSV Oberalting-Seefeld Oberalting TSV Altenstadt Altenstadt 1 3 Abpfiff