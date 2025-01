Macht der FC Carl Zeiss Jena in der Spitzengruppe Boden gut?

Mit drei Nachholspielen startet die Regionalliga Nordost in die zweite Saisonhälfte. Die Partien der VSG Altglienicke gegen den FSV 63 Luckenwalde, des FC Hertha 03 Zehlendorf gegen den FC Carl Zeiss Jena sowie der BSG Chemie Leipzig gegen den ZFC Meuselwitz versprechen Brisanz. Für die beteiligten Teams geht es um wichtige Punkte in der Tabelle.

Die VSG Altglienicke startet mit 24 Punkten und Platz 9 in das Jahr 2025. Die Berliner haben bislang eine durchwachsene Saison gespielt, sind aber zu Hause schwer zu schlagen. Für den FSV 63 Luckenwalde, der mit 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz steht, ist die Lage hingegen kritisch. Trotz sieben Unentschieden in 18 Spielen gelang der Mannschaft bislang nur ein einziger Sieg. Das Hinspiel endete 1:1 – ein Ergebnis, das aus Luckenwalder Sicht kaum ausreichen würde, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren. Die VSG hingegen könnte mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte klettern und sich für den weiteren Saisonverlauf gut positionieren.

Der FC Hertha 03 Zehlendorf, als Aufsteiger mit 16 Punkten auf Rang 15, kämpft um den Klassenerhalt. Nach zehn Niederlagen in 18 Spielen steht die Mannschaft unter Zugzwang. Gegner FC Carl Zeiss Jena rangiert mit 31 Punkten auf Platz 5 und gehört zu den Top-Teams der Liga. Das Hinspiel in Jena ging mit 6:2 deutlich an die Thüringer, die vor allem durch Erik Weinhauer dominierten. Der Stürmer erzielte dabei fünf Tore und war der überragende Mann auf dem Platz. Für Zehlendorf geht es darum, eine solch klare Niederlage zu vermeiden und auf heimischem Boden ein besseres Ergebnis zu erzielen. Jena will hingegen den Anschluss an die Spitzengruppe halten und könnte mit einem Sieg Druck auf die vorderen Plätze ausüben.

---