Luxemburg von Nordirland überrumpelt

Im Stade de Luxembourg trafen die Nationalmannschaften von Luxemburg und Nordirland im ersten Spiel unter dem neuen Coach Jeff Strasser aufeinander. Vor 9.214 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Schock für die Gastgeber: nach einem Handelfmeter, den Price zunächst vergab, erzielte Reid im Nachschuss in der 8.Minute das 0:1 für Nordirland. Luxemburg fand jedoch zurück ins Spiel und glich in der 30.' aus. Dardari vollendete ein schönes Solo mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck. Unmittelbar vor der Pause scheiterten die Gäste an der Latte.