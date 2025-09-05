Luxemburg von Nordirland überrumpelt

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Im Stade de Luxembourg trafen die Nationalmannschaften von Luxemburg und Nordirland im ersten Spiel unter dem neuen Coach Jeff Strasser aufeinander. Vor 9.214 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Schock für die Gastgeber: nach einem Handelfmeter, den Price zunächst vergab, erzielte Reid im Nachschuss in der 8.Minute das 0:1 für Nordirland. Luxemburg fand jedoch zurück ins Spiel und glich in der 30.' aus. Dardari vollendete ein schönes Solo mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck. Unmittelbar vor der Pause scheiterten die Gäste an der Latte.
Die zweite Halbzeit begann katastrophal für die Luxemburger, als Charles gleich in der 46.' nach einem Abwehrfehler zur erneuten Führung für Nordirland traf (1:2). Die Situation verschärfte sich für Luxemburg, als Unglücksrabe Korac in der 67.' nach einer zweiten gelben Karte vom Platz flog. In der 69.' nutzte Devenny die Überzahl und erhöhte auf 1:3. Trotz einiger Torchancen, darunter ein Drehschuss von Muratovic in der Nachspielzeit, konnte Luxemburg nicht mehr verkürzen. Die Nordiren kontrollierten das Spiel und feierten einen verdienten 3:1-Sieg.