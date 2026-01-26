Luxemburg – Malta: am Montag beginnt der Vorverkauf

Am 31.März spielen die FLF-Männer das entscheidende Play-Off-Spiel in der Nations League um den Klassenerhalt in der Liga C. Anstoß für dieses Dienstagsspiel ist bereits um 18 Uhr!

Am Montagvormittag um 10 Uhr beginnt der freie Vorverkauf der Restkarten für besagte wichtige Begegnung. Nachdem Abonnenten bereits seit zehn Tagen ihre Karten bestellen konnten, können nun auch alle anderen Anhänger der „Rout Léiwen“ Tickets online erwerben.

In der „Billeterie“ der Website der FLF können Karten der Kategorie 1 für 50 Euro bestellt werden, die Kategorie 2 kostet 25 Euro. Kinder und Jugendliche die jünger als vierzehn Jahre alt sind bezahlen die Hälfte.