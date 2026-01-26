Luxemburg – Malta: am Montag beginnt der Vorverkauf

Am 31.März spielen die FLF-Männer das entscheidende Play-Off-Spiel in der Nations League um den Klassenerhalt in der Liga C. Anstoß für dieses Dienstagsspiel ist bereits um 18 Uhr!
Am Montagvormittag um 10 Uhr beginnt der freie Vorverkauf der Restkarten für besagte wichtige Begegnung. Nachdem Abonnenten bereits seit zehn Tagen ihre Karten bestellen konnten, können nun auch alle anderen Anhänger der „Rout Léiwen“ Tickets online erwerben.
In der „Billeterie“ der Website der FLF können Karten der Kategorie 1 für 50 Euro bestellt werden, die Kategorie 2 kostet 25 Euro. Kinder und Jugendliche die jünger als vierzehn Jahre alt sind bezahlen die Hälfte.
Es bleibt anzumerken dass für die Haupt- und Westtribüne (M-Block etc.) nur noch wenige Tickets verfügbar sind, die Gegengerade war vor dem offenen Verkauf schätzungsweise zur Hälfte belegt.
Weiter teilte der Verband mit, dass Informationen zu Karten für das Hinspiel auf Malta veröffentlicht werden, sobald die nötigen relevanten Informationen vom maltesischen Verband zur Verfügung gestellt werden.