Lummer verlässt Weiden und kehrt nach Hankofen zurück Der 25-Jährige beendet sein Gastspiel am Wasserwerk nach nur einer Saison und läuft künftig wieder für den Regionalliga-Absteiger auf von PM · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Michael Lummer ist zurück bei der SpVgg Hankofen-Hailing – Foto: Verein

Der Lehramtsstudent Michael Lummer steht nach einem einjährigen Gastspiel beim Nord-Bayernligisten SpVgg SV Weiden demnächst wieder im Kader der SpVgg Hankofen-Hailing. Mit dem Erfahrungsschatz von zwei Bayernligaspielzeiten, sowie eine Regionalligasaison soll er nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Kabine eine führende Rolle einnehmen.

Aktuell is der flexibel einsetzbare Defensiv-Allrounder noch für die SpVgg Weiden in der Bayernliga Nord am Ball. Dort stehen für den Rechtsfuß vor dem letzten Spieltag 25 Einsätze und ein Treffer zu Buche. Für die SpVgg Hankofen-Hailing ist der umsichtige Mittelfeldmann 17-mal in der vierten Liga aufgelaufen und im Rahmen von 29 Bayernliga-Partien aufgeboten worden. Vor zwei Jahren durfte Michael Lummer mit den "Dorfbuam" einen Bayernliga-Titel und damit die Regionalliga-Rückkehr feiern. Der Abspann 2024/2025 am Reißinger Bach war für Michael Lummer persönlich, trotz des Viertliga-Klassenerhalts, alles andere als angenehm. Denn vor rund einem Jahr zog er sich in einer Partie gegen die SpVgg Bayreuth eine schwere Gesichtsverletzung - Augenhöhle und Jochbein waren in Mitleidenschaft gezogen worden - zu. Lummer musste seinerzeit in das Klinikum Straubing gebracht und umgehend operiert werden.







“Es freut mich, dass künftig wieder für Hankofen spielen kann. Ich studiere in Regensburg und mein Elternhaus steht in Aiterhofen. Aufgrund des Wechsels nach Weiden bin ich in den vergangenen Monaten kaum in Straubing gewesen, sondern oftmals nur zwischen Weiden und Regensburg hin und her gependelt. Mit dem erneuten Engagement in Hankofen zieht es mich in der Freizeit wieder verstärkt in die Heimat. Ich kann somit meine Familie und Freunde sehen, sowie hochklassigen Fußball damit verbinden”, erklärt Michael Lummer. Ausgebildet wurde der 25-jährige übrigens im Nachwuchs der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf und in der Regensburger “Jahnschmiede”. “Man kennt sich, weshalb es für Michael keine lange Eingewöhnungszeit brauchen wird. Mit ihm holen wir einen weiteren Spieler aus der Umgebung. Auch der Bezug zu Sebastian Maier und Tobias Lermer hat mitunter den Ausschlag für Michaels Rückkehr gegeben. Er wird uns auf Anhieb weiterhelfen”, sagt Hankofens sportlicher Leiter Richard Maierhofer.