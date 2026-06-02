Lukrativer Test zum richtigen Zeitpunkt: WSV empfängt Gladbach Beim Wuppertaler SV sind nach dem Abstieg aus der Regionalliga West noch viele Fragen offen. Einen attraktiven Termin für die Vorbereitung gibt es aber schon: Borussia Mönchengladbach gastiert im Stadion am Zoo. von André Nückel · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Im April spielte der WSV noch gegen die U23 der Gladbacher. – Foto: Jochen Classen

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Der Wuppertaler SV hat das erste Testspiel der Sommervorbereitung offiziell bekanntgegeben - und es ist direkt ein echtes Highlight. Am Samstag, 18. Juli 2026, empfängt der WSV den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Stadion am Zoo. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Für den WSV ist das Spiel in einer schwierigen Phase ein bemerkenswerter Termin. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein steht der Traditionsverein vor einem umfassenden Neustart. Noch ist offen, wer die Mannschaft künftig trainieren wird. Auch die Position des Sportvorstands ist weiterhin nicht neu besetzt. Sportlich und strukturell gibt es also zahlreiche Baustellen, die der Verein vor dem Start in die neue Saison klären muss. Umso wichtiger kann ein solches Vorbereitungsspiel sein. Mit Borussia Mönchengladbach kommt nicht nur ein sportlich attraktiver Gegner nach Wuppertal, sondern auch ein Bundesligist, der für ein großes Zuschauerinteresse sorgen dürfte. Gerade nach einer enttäuschenden Saison und dem bitteren Gang in die Oberliga kann die Partie zu einem frühen emotionalen Fixpunkt im Sommer werden - und vermutlich auch zu einem finanziell lukrativen Heimspiel.

Vorverkauf startet online Der WSV selbst spricht von einer „hervorragenden Gelegenheit“, sich im Rahmen der Vorbereitung mit einem hochklassigen Gegner zu messen und den Fans frühzeitig einen sportlichen Höhepunkt in der Sommerpause zu präsentieren. Genau das dürfte das Spiel gegen Gladbach sein: ein Gegner mit Strahlkraft, ein attraktiver Rahmen im Stadion am Zoo und ein Termin, der für den Verein auch abseits des Rasens wertvoll werden kann. Der Vorverkauf startet bereits am morgigen Tag um 9 Uhr online. Ab der kommenden Woche sollen Tickets zudem auf der Geschäftsstelle im Stadion am Zoo sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sein.