Luhe-Wildenau verlängert mit Spielertrainer Urban

„Es gibt für unseren Verein im Moment keine Veranlassung, am Trainerteam etwas zu ändern. Benny spielt und coacht im nun dritten Jahr die Mannschaft, Stefan organisiert das Team von Außen und leitet mit Benny das Training“, lässt Armin Goschler verlauten. Nach dem erfolgreichen ersten Landesliga-Jahr und Platz 8 steht der Sportclub nach 21 Spieltagen derzeit auf dem fünften Platz. Mit einem aufgefrischtem Kader und einer notwendigen Neuausrichtung im Innenleben des Kaders, ist man im Lager der „Wilnauer Jungs“ mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. „Die Sommerabgänge Role Frischholz, Michi Weizer und Erol Özbay zu ersetzen und eine neue Hierarchie im Kader entstehen zu lassen, bedeutete viel Umbruch im Team. Zudem hat uns der langfristige Ausfall von Daniel Ettl erstmal etwas schlucken lassen“, erklärt der Sportliche Leiter.



Die Arbeit der Trainer fruchte und komme bei den Spielern gut an. Benjamin Urban und Stefan Grünauer bestätigen die tolle Atmosphäre im Team und sehen noch Potential in der Mannschaft, um sich weiterhin in der Landesliga Mitte zu behaupten. „Jeder will sich verbessern und es macht Spaß, in diesem Verein ruhig und mit guter Laune arbeiten zu können“, sagt Co-Trainer Grünauer. Auch Torwart-Trainer und Vereinslegende Roland Frischholz sieht in der Arbeit mit den jungen Torhütern noch einiges an Zukunft.



Wie SC-Abteilungsleiter Thomas Diertl außerdem bekanntgibt, habe auch die zweite Garnitur bis zur Winterpause eine tolle Runde in der Kreisklasse Ost absolviert. „Neun Punkte Vorsprung und Tabellenplatz 1: Das ist schon sehr bravourös und zeigt das sehr gute Miteinander der beiden Teams. Gerade im Hinblick darauf, dass die 2. Mannschaft ihre erste Saison seit Langem als 'eigenständige' Mannschaft spielt, kommt es überraschend, wie schnell sich die Spieler zusammengefunden haben“, berichtet Diertl, der anfügt: „Auch hier sind die Gespräche mit den Trainern Sebastian Urban und Georg Ramsauer weit fortgeschritten. Sebastian befindet sich noch im Urlaub und reflektiert erstmal die letzten Wochen. Georg wird unseren Weg weitergehen.“



Auch die Gespräche für die neue Saison mit dem Stammpersonal der ersten und zweiten Herrenmannschaft sind bereits in vollem Gange. Hier werde es im Winter kleine Veränderungen geben, heißt es. Diese werden aber erst nach den letzten beiden Spielen gegen Landshut und Parsberg bekanntgegeben. „Da auch die schwerverletzten Spieler Spitzer, Kellner und Klein sowie Jugendtalent Emil Paul ins Team zurückkehren bzw. spielberechtigt sind, gilt es diese Jungs wieder ans Team heranzuführen. Jetzt gilt es erstmal noch Punkte sammeln und dann unsere traditionelle Weihnachtsfeier zu genießen, bevor es Ende Januar wieder in die Vorbereitung geht. Es ist alles im Lot und fühlt sich gut an beim SC Luhe-Wildenau“, sagt Sportchef Armin Goschler abschließend.