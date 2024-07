Luhe-Wildenau: Neuer Cheftrainer fürs Frauenteam

Die Damenmannschaft des SC Luhe-Wildenau war in den letzten Jahren stets unter den Top Drei der Bezirksliga Nord zu finden. Für den großen Wurf hatte es bis dato jedoch nicht gereicht. Unter der Regie von Cheftrainer Johannes Beierl kürte man sich in diesem Frühjahr schließlich zum Meister in der Bezirksliga – und das souverän mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger TSV Neudorf. Jetzt sind die Weichen für die erste Saison in der Bezirksoberliga gestellt.

Dieser Tage konnte der Sportclub nämlich neue Trainerteam für die Damen vorstellen. Meistertrainer Johannes Beierl gibt seinen Posten als Übungsleiter ab, der 59-Jährige tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer. Damit ist er aber nicht aus der Welt bei den Schwarz-Roten. „Er unterstützt das Team weiterhin tatkräftig“, teil der Verein auf seinen Kanälen mit. „Der SC möchte sich bei Johannes für seine bisherige Arbeit bedanken und wünscht ihm vor allem gesundheitlich alles Gute.“



Der neue Mann am Ruder bei den Wildenauer Damen heißt Alexander Fleißner. Für ihn alles andere Neuland: Fleißner betreut die Mannschaft seit Jahren, zunächst als Trainer und dann als Co-Trainer. Nun hat er also wieder das Hauptkommando inne. Unterstützt wird er weiterhin von Andreas Medgyesy, der seine Arbeit als „Co“ fortsetzt. Außerdem stoßen Spielerin Barbara Schwab, die ihre aktive Karriere mit 37 Jahren beendete, und der junge Rückkehrer Jonas Fleißner als weitere Co-Trainer ins vierköpfige Trainergespann. Alexandra Fleißner ist und bleibt die Betreuerin seit der ersten Stunde.



Der kommenden, sicherlich herausfordernden Saison in der Bezirksoberliga blickt man beim SC Luhe-Wildenau mit Spannung, Vorfreude und Optimismus entgegen. Auch heuer beherbergt die Liga wieder zehn Mannschaften, darunter die Neulinge Barbing und Luhe-Wildenau sowie Absteiger Leonberg. SC-Abteilungsleiterin Lisa Frischholz jedenfalls freut sich über das neue Trainerteam und auf die Zusammenarbeit. Beide Mannschaften halten sich derzeit im Log in Weiden fit. Ende Juli startet die Vorbereitung für das BOL- und das Kreisliga-Team. Highlight der Vorbereitung ist das Trainingslager in Bischofsgrün vom 1. bis 4. August.