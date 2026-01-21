Luhe-Wildenau: Kaderplanung läuft, Fall verabschiedet sich

Zehn Mal kam der junge Stürmer für die zweite Mannschaft in der Kreisliga Süd zum Einsatz. Dabei steuerte er zwei Vorlagen bei, blieb jedoch ohne eigenen Torerfolg. Seine Zeit beim SC wurde immer wieder von Verletzungen begleitet, wodurch er nicht konstant sein Potenzial zeigen konnte. Nicht zuletzt deshalb spielte er für die Landesliga-Trainer Benjamin Urban und Stefan Grünauer keine Rolle während der Herbstrunde. „Lieber Alioune, wir bedanken uns für deinen Einsatz im Trikot des SC Luhe-Wildenau und wünschen dir für deinen weiteren sportlichen wie privaten Weg alles Gute und viel Erfolg“, teilt der Verein mit.



Weitere Winterabgänge sind Stand jetzt nicht bekannt. Auf der Zugangsseite steht in dieser Transferperiode Moritz Plößl (wir berichteten). Der Torwart war zuletzt vereinslos und zuvor für den Bayernligisten DJK Gebenbach aktiv. Für seinen Kreisliga-Unterbau verpflichtete der Sportclub ein junges Trio: Keeper Justin Klein, Mateo Lovrinovic und Felix Reichenauer.



In der Zwischenzeit läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren. Und ist schon recht weit fortgeschritten. Fixiert ist ja längst die Verlängerung des Trainergespanns um Chefcoach Benjamin Urban, Co-Trainer Stefan Grüner und Tormanntrainer Roland Frischholz. Zudem gab es auch aus den im Dezember angelaufenen Spielergesprächen positive Signale. Einige Vertragsverlängerungen gab der SC Luhe-Wildenau bereits bekannt. Darunter die der Offensivkräfte Benedikt Meckl und Xavier Siemski, von Zentrumspieler Fabian Magerl oder von Innenverteidiger Maximilian Hiltl. Gleich für die nächsten zwei Spielzeiten hat Josef Fenzl seinen Verbleib zugesagt. Der junge und technisch beschlagene Mittelfeldspieler arbeitet hart am Comeback nach seinem Kreuzbandriss. „Ich gehe davon aus, dass ein größerer Umbruch nicht stattfinden muss“, erklärte Abteilungsleiter Armin Goschler noch im alten Jahr.