Luhe-Wildenau verpflichtet Keeper Moritz Plößl

Der Kontakt zu Moritz Plößl habe bereits seit gemeinsamen Duellen in der Bezirksliga gegen den TSV Detag Wernberg bestanden, teilt der nordoberpfälzer Klub in den sozialen Medien mit. Nach dem Abgang von Max Baierl sei der Verein seit September intensiv auf der Suche nach einer passenden Lösung gewesen – nun ist man fündig geworden. Plößl werde die Wintermonate nutzen, um sich körperlich wieder vollständig fit zu machen. Anschließend soll er Schritt für Schritt an den Spielbetrieb herangeführt werden.



Im Gebenbacher Dress absolvierte der neue Wildenauer Schlussmann insgesamt 29 Partien in der Bayernliga Nord. Zuvor hielt er as Tor des TSV Detag Wernberg in der Bezirksliga Nord sauber. Ausgebildet wurde Plößl vom FC Amberg, bei dem er dann auch die ersten Schritte im Herrenbereich ging.



Gleichzeitig bleibt die Torhüterstruktur bei Luhe-Wildenau klar auf Kontinuität ausgelegt: Daniel Hartnegg (32), in dieser Saison Stammkeeper in der Landesliga, wird dem SC weiterhin erhalten bleiben, muss ab Sommer jedoch beruflich bedingt etwas kürzertreten. Mit Timo Schneidemesser (21) stünde zudem ein junger Torwart aus dem eigenen Nachwuchs bereit, der gezielt aufgebaut und in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden soll.