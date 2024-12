Ludwigsfelder FC: „Wir werden weiter kämpfen und an uns glauben"

Gute Leistung, aber keine Tore

Der Ludwigsfelder FC zeigte im ersten Durchgang eine der besten Leistungen der Saison, doch das Toreschießen blieb dem Team verwehrt. „Wir haben ein gutes Kombinationsspiel gezeigt. Wir haben den Ball gut laufen lassen, viele gute Passpassagen gespielt und bis zum letzten Drittel gut kombiniert“, sagt Cami. Dennoch fehlte es im Abschluss an Präzision und Überzeugung. „Wir sind nicht in der Lage, ein Tor zu machen“, erklärt Cami enttäuscht. In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen, aber sowohl Yasin Dag als auch Lennard Quanz konnten den Ball nicht im Tor unterbringen.

Halberstadt trifft nach einer unübersichtlichen Situation

Kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit dann der Rückschlag für den Ludwigsfelder FC. „In der zweiten Halbzeit kommt eine harmlos wirkende Flanke von Halberstadt. Der Ball geht hin und her, ping-pong im Strafraum, und am Ende schießt der Gegner im unmöglichen Winkel durch die Beine von mehreren Spielern ins Tor“, beschreibt Cami das 1:0 für Halberstadt. Der Treffer stellte die Mannschaft auf die Probe. Doch der Ludwigsfelder FC zeigte weiterhin Moral und kämpfte um den Ausgleich.

Chancen in den Schlussminuten, aber der Ball will einfach nicht rein

Die letzten zehn Minuten waren dann von einem alles oder nichts geprägt. „Wir haben alles nach vorne geworfen und hatten drei große Chancen im Fünf-Meter-Raum“, berichtet Cami. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. „Zweimal schießen wir über die Latte, einmal direkt auf den Torwart“, so der Trainer weiter. Der Ludwigsfelder FC hatte das 1:1 auf dem Fuß, doch wie so oft in der Saison ging das Glück erneut an den Gegner. „Es tut mir weh für die Mannschaft, weil sie alles gegeben hat. Sie kämpfen, sie machen, sie tun alles, aber am Ende kommen wir wieder mit leeren Händen raus“, sagt Cami.

Frust und Hoffnung zugleich

Trotz der Niederlage zeigt sich Cami in Bezug auf die langfristige Entwicklung seiner Mannschaft optimistisch. „Es gibt keine Vorwürfe an die Mannschaft. Sie geben alles. Es sind viele junge Spieler dabei, die sich in den letzten zwei Monaten gut entwickelt haben“, erklärt Cami. Zwar fehlen den Spielern noch die nötige Reife und Cleverness, um in entscheidenden Momenten die Tore zu erzielen, doch der Trainer sieht Fortschritte. „Wir müssen weiterarbeiten und an uns glauben“, betont er.

Kleine Schritte auf dem Weg zum Erfolg

Die Mannschaft hat in den letzten Wochen spielerisch Fortschritte gemacht, aber die Ergebnisse lassen weiterhin auf sich warten. „Der Weg ist noch lang, aber wir sind auf dem richtigen Kurs. Wir müssen weiterhin hart arbeiten“, sagt Cami. Der Ludwigsfelder FC befindet sich weiterhin am Tabellenende, aber mit der gezeigten Leistung gibt es Hoffnung auf eine Wendung im Saisonverlauf.

Blick nach vorn: Auswärtsspiel gegen Rudolstadt

Am kommenden Samstag steht für den Ludwigsfelder FC ein Auswärtsspiel an. Beim FC Einheit Rudolstadt, der mit 14 Punkten auf dem 13. Platz steht, soll ein Auswärtssieg eingefahren werden. „Wir werden weiter kämpfen und an uns glauben“, sagt Cami und zeigt sich zuversichtlich, dass sich die harte Arbeit irgendwann auszahlen wird. Ein Sieg in Rudolstadt wäre ein erster wichtiger Schritt, um den Anschluss an die Konkurrenten im Abstiegskampf zu halten.