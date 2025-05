Lucas Bauer wechselt zum SV Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert: Lucas Bauer wechselt zur neuen Saison an die Delme. Der 22-jährige Mittelfeldspieler stammt aus Oldenburg und kehrt nach zwei Jahren College-Fußball in den USA zurück nach Niedersachsen. Beim SV Atlas soll der Linksfuß frischen Wind ins Zentrum bringen.

Sportlicher Leiter Stephan Ehlers zeigte sich erfreut über den gelungenen Transfer: „Lucas hat in jungen Jahren viel erlebt und sich sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Dass er in seiner Jugend etwas unter dem Radar blieb, zeigt nur, dass Talente auch abseits der bekannten Wege entstehen können.“ Besonders nach seinem ersten Herrenjahr beim GVO Oldenburg sei deutlich geworden, welches Potenzial Bauer mitbringt. „Wir freuen uns, dass wir ihn trotz anderer Interessenten von Atlas überzeugen konnten“, so Ehlers weiter.

Bauer selbst sieht seinen Wechsel als nächsten wichtigen Schritt: „Ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und hatte sofort ein gutes Gefühl. Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich sehr herzlich aufgenommen – das hat meine Entscheidung leicht gemacht.“ Besonders freue er sich darauf, im Stadion an der Düsternortstraße sein Können unter Beweis zu stellen.