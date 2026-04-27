Lublow und Hillebrand: Oberhinkofen verstärkt die Offensive

Noch-Trainer Kyros Farahmand (links) und Co-Trainer Florian Haas (rechts) rahmen die Neuzugänge Niklas Lublow (Zweiter von links) und Marcel Hillebrand ein. – Foto: FC Oberhinkofen

Der 23-jährige Niklas Lublow wurde unter anderem vom SV Burgweinting ausgebildet, in dessen U15 er Bayernliga-Luft schnupperte. Seine ersten Sporen im Herrenbereich verdiente er sich beim TSV Alteglofsheim in der Kreisklasse. Zur laufenden Saison schloss sich Lublow wieder den Burgweintingern an. Aktuell steht er bei 9 Toren und 4 Assists in 18 Kreisliga-Einsätzen. Einen ähnlichen Werdegang durchlief der gleichaltrige Marcel Hillebrand. Über den Nachwuchs von Burgweinting, Kareth-Lappersdorf und der JFG Haidau stieß er ins Kreisklassen-Team des TSV Alteglofsheim. Dort machte er in den vergangenen Spielzeiten stets mit guten Scorer-Quoten auf sich aufmerksam. Am 4. Spieltag zog sich Hillebrand einen Kreuzbandriss zu und ist seither außer Gefecht gesetzt.



Den Wechsel zum FC Oberhinkofen begreifen beide Spieler als Möglichkeit, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Kyros Farahmand, der Noch-Trainer und Vorsitzende des FCO, ist happy über die beiden Zusagen und sagt: „Nach beiden Spielern hatte ich schon in der Vergangenheit die Fühler ausgestreckt. Jetzt hat es geklappt. Wir freuen uns auf junge und offensiv qualitative Spieler, die den Verein und viele ihrer künftigen Mitspieler bereits kennen. Mit ihrem Alter und ihrer Bodenständigkeit passen sie genau in unser Konzept. Zudem sind sie als Alteglofsheimer aus der unmittelbaren Umgebung.“ Farahmand hofft, dass Hillebrand nach seiner schweren Verletzung „im August oder September so weit fit ist, dass er wieder spielen kann“ und möchte weitere Sommer-Neuzugänge nicht kategorisch ausschließen: „Wir sind nicht aktiv auf der Suche. Wenn sich aber etwas ergibt – auch im Defensivbereich – wäre der Spieler jederzeit herzlich willkommen.“