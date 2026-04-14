Oberhinkofen verpflichtet Thomas Sommer als Chefcoach

Christian Janker (von links), Kyros Farahmand und Florian Haas mit dem neuen Trainer Thomas Sommer (Zweiter von rechts). – Foto: FC Oberhinkofen

Kyros Farahmand ist heilfroh, bei der Trainersuche nun Vollzug melden zu können: „Wir haben einen jungen und „unverbrauchten“ Trainer gesucht, der ins familiäre Umfeld des Vereins passt. Über Tom habe ich nur positive Sachen gehört. Nach der ersten Kontaktaufnahme hat es gleich von Beginn an gepasst. Wir gehen mit einer jungen Mannschaft in die neue Saison und weiterhin gibt es bei uns kein Geld. Als Trainer, der Bock hat mit jungen Spielern zu arbeiten, passt Tom ins Profil des FCO. Die Chemie stimmt. Er soll unseren Weg mitgehen.“ Farahmand selbst bleibt dem Verein erhalten. Schließlich ist er neben seinem Trainerengagement seit Langem in der Vorstandschaft aktiv und seit sechs Jahren 1. Vorsitzender. Inwiefern er zukünftig in die sportlichen Belange der ersten Mannschaft involviert sein wird, steht noch nicht fest. „Mal sehen, was sich ergibt. Ob ich in die sportliche Leitung eintrete oder nach einer Pause eine andere Mannschaft trainieren werde, weiß ich noch nicht.“



Thomas Sommer nennt die Gründe für seine Zusage in Oberhinkofen: „Die Trainerpause habe ich auch mal genossen. Für mich war immer klar, wenn ich etwas Neues anfange, muss das hundertprozentig mit meiner Sicht auf die Dinge übereinstimmen. Heutzutage ist das gar nicht so einfach. Geld regiert die Welt und das gilt auch im Fußball. Ich persönlich tue mich extrem schwer, wenn in Vereinen die Märchenwelt aufgezogen wird von der eigenen Jugend und den lokalen Talenten, während im Hintergrund viel Geld generiert und ausgegeben wird. Das bin nicht ich und da fühle ich mich nicht wohl. Beim FC Oberhinkofen ticken die Uhren deutlich ruhiger, langsamer und bodenständiger als bei vielen anderen Vereinen. Es ist eine junge und hungrige Truppe, Freunde auf und neben dem Platz. Eine gewisse Vereinsidentifikation ist vorhanden. Zudem passt natürlich auch die sportliche Perspektive.“



