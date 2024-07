Loxstedter Gemeindeturnier: Stinstedt holt sich die Krone zurück

Beide Teams waren in ihrer Gruppe ungeschlagen und mit einer Empfehlung von 15:0 bzw. 11:0 Toren in drei Spielen souverän ins Finale eingezogen.

In der Gruppe A ließ die SG Stinstedt den TV Loxstedt, TV Donnern und TSV Düring hinter sich, der TSV Stotel schlug den JFV Unterweser, TSV Nesse und die SG Landwürden.

Am Samstag durften die Zuschauer dann dem TV Loxstedt und dem JFV Unterweser zuschauen, die den 3. Platz ausspielten. Der JFV konnte sich knapp mit 1:0 durchsetzen.

Das Finale danach wurde ein wenig torreicher: Dustin Harrer brachte seine Farben in der 12. Minute in Führung, Torjäger Patrick Hildebrandt legte in der 38. Minute nach.

Der Anschlusstreffer von Stotels Erwin Kinsvater kam zu spät, Stotel konnte das Spiel nicht mehr drehen und die Stinstedter durften sich über die gelungene Rückholaktion des Pokals freuen.