Louis von Ahnen schießt Spitzenreiter ab

Der SV Burweg, der sich kurz vor Saisonbeginn noch mit zahlreichen Spielern verstärkte, ging selbstbewusst an den Start. Besonders die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Mats Wulff-Schilling vom FC Oste/Oldendorf wird sich über die Saison gesehen positiv bemerkbar machen. Der inzwischen 36-Jährige verfügt über eine Menge Bezirksligaerfahrung, die dem Burweger Spiel guttut. Zusammen mit Louis von Ahnen treibt er den SV immer wieder an.

Die Gäste traten mit Trainer Maik Ohlandt im Tor an. Der 52-Jährige hatte sich zwei Tage zuvor im Bargstedter Ü30-Team schon mal warmgespielt. Gegen den strammen 20-Meter-Flachschuss von Louis von Ahnen war er bereits nach 18 Minuten machtlos. Die Partie entwickelte sich zu einem guten Spitzenspiel. Kämpferisch und spielerisch zeigten beide Teams einiges. Die Gäste verfügen mit Lars Fitschen, Kapitän Jan-Philipp Schaerffer und Joshua Zintel über ein wahnsinnig starkes Offensivtrio. Von Ahnen hatten die Gäste allerdings nicht so sehr auf dem Zettel. Nur vier Minuten nach dem ersten Treffer durfte er ein zweites Mal unbehelligt den Ball treiben und auf das Tor schießen. Auch diesmal war Ohlandt machtlos. Die Gäste kamen auch immer wieder zu Abschlüssen, doch die Schüsse waren zu zentral, Keeper Jannik Düe hatte nur wenig Probleme.

Spitzenreiter kommt zurück

Nach einem Foul von Kapitän Timo Borchers an Joshua Zintel entschied Schiedsrichter Christian Peters auf Elfmeter. Nico Siebrecht verwandelte zum 2:1. Jetzt drückte Bargstedt bis zur Pause mächtig. Zintel muss in der 44. Minute den Ausgleich machen, als er völlig frei vor Düe auftauchte, aber knapp über den Querbalken schoss. Eine Minute später machte er es besser. Ein verunglückter Abstoß von Düe landete bei ihm, kurzer Sprint und vorbei war er an Freund und Feind - 2:2. Das war aber noch immer nicht der Schlusspunkt in der 1. Halbzeit. Lars Fitschen hätte beinahe noch das 2:3 gemacht, doch er traf einen Ball nicht richtig, der dann vorbeiflog.