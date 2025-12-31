Lotto Hamburg-Pokal: Viertelfinale offiziell angesetzt

Der Fußballverband Hamburg hat die Viertelfinale-Spiele des Lotto Hamburg-Pokals offiziell angesetzt. Im März haben der SC Nienstedten, der SC Vorwärts/Wacker Billstedt, der ETSV Hamburg und der Heidgrabener SV Heimspiele unter Flutlicht. Die Übersicht:
Viertelfinale
Di., 10.03.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - HEBC
Di., 10.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Mi., 11.03.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Eintracht Norderstedt
Mi., 11.03.26 19:30 Uhr Heidgrabener SV - USC Paloma
Achtelfinale
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr SC Victoria - Altona 93 1:0
Fr., 12.12.25 19:45 Uhr SC Nienstedten - FC Union Tornesch 2:1
Sa., 13.12.25 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - ETSV Hamburg 0:3
So., 14.12.25 10:45 Uhr USC Paloma - Niendorfer TSV 3:1
So., 14.12.25 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 1:2
So., 14.12.25 13:30 Uhr Heidgrabener SV - SC Wentorf 6:4
So., 14.12.25 14:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt 0:5
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV West-Eimsbüttel - HEBC 0:7
4. Runde
Mo., 27.10.25 19:00 Uhr SC Wentorf - Oststeinbeker SV 2:1
Di., 28.10.25 18:45 Uhr SV West-Eimsbüttel - TuS Finkenwerder 3:2
Di., 28.10.25 19:00 Uhr Bramfelder SV - ETSV Hamburg 5:6
Di., 28.10.25 19:00 Uhr SC Union Altona - Niendorfer TSV 0:6
Di., 28.10.25 19:00 Uhr TuS Germania Schnelsen - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 3:5
Di., 28.10.25 19:00 Uhr TSC Wellingsbüttel - Altona 93 1:3
Di., 28.10.25 19:00 Uhr SC Nienstedten - FC Süderelbe 4:2
Di., 28.10.25 19:00 Uhr SV Eidelstedt - SC Victoria 1:4
Di., 28.10.25 19:00 Uhr SVS Mesopotamien Hamburg - Heidgrabener SV 9:10
Di., 28.10.25 19:30 Uhr VfL Lohbrügge - Eintracht Lokstedt 1:0
Di., 28.10.25 19:45 Uhr Hoisbütteler SV - USC Paloma 0:5
Di., 28.10.25 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - TBS Pinneberg 10:11
Mi., 29.10.25 19:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg 3:2
Do., 30.10.25 19:00 Uhr HEBC - TSV Buchholz 08 4:3
Di., 04.11.25 19:30 Uhr SV Blankenese - TuS Dassendorf 0:6
Do., 13.11.25 20:00 Uhr SC Schwarzenbek - FC Union Tornesch 3:6
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: