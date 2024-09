Lotte verpasst Tabellenführung deutlich: Kantersieg von RWO

Spielverderber RWO! Rot-Weiß Oberhausen feiert im Nachholspiel bei Sportfreunde Lotte einen klaren 4:1 (1:0)-Erfolg und trifft gegen den Aufsteiger dreimal nach der Pause. Damit klettert die Elf von Sebastian Gunkel auf Rang fünf und Lotte verpasst dagegen die Tabellenführung in der Regionalliga West.

Sportfreunde Lotte – SC Rot-Weiß Oberhausen 1:4

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Jeff Amoah Mensah, Johannes Sabah (55. Leonel Brodersen), Albin Thaqi, Felix Mensing (55. Marc Heider), Niklas Determann (61. Vincent Schaub), Fatlum Elezi, Philip Fontein, Kamer Krasniqi, Nico Thier (76. Lars Spit), Burinyuy Nyuydine (61. Florian Wendt) - Trainer: Fabian Lübbers

SC Rot-Weiß Oberhausen: Kevin Kratzsch, Tanju Öztürk, Nico Klaß, Simon Ludwig, Denis Donkor (74. Timo Böhm), Moritz Stoppelkamp, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (88. Dominik Burghard), Diamant Berisha (72. Cottrell Ezekwem), Matona-Glody Ngyombo (81. Luca Thissen), Timur Mehmet Kesim (81. Leon Kayser) - Trainer: Sebastian Gunkel

Tore: 0:1 Diamant Berisha (11.), 0:2 Eric Babacar Gueye (52.), 1:2 Leonel Brodersen (68.), 1:3 Cottrell Ezekwem (73.), 1:4 Timur Mehmet Kesim (79.)

Das war der Vorbericht: Starker Lauf von Lotte

Der Spielbetrieb der Regionalliga West ruht am Wochenende, parallel zur Länderspielpause. Allerdings wird auf einem Platz gespielt: Am Samstag findet um 14 Uhr das Nachholspiel von Aufsteiger Sportfreunde Lotte gegen Rot-Weiß Oberhausen statt - und die Hausherren können den überragenden Saisonstart vergolden.

Nicht MSV Duisburg oder Fortuna Köln, sondern Sportfreunde Lotte könnte mit Abpfiff der Tabellenführer der Regionalliga West heißen. Die Elf von Fabian Lübbers hat als einzige Mannschaft noch nicht verloren und steht mit vier Siegen und einem Remis aktuell auf Rang vier. Sollte es gegen RW Oberhausen den fünften Erfolg in sechs Partien geben, dann wäre der Aufsteiger aus Westfalen sogar neuer Spitzenreiter der West-Gruppe. Eine beeindruckende Zwischenbilanz, so oder so.

RWO kann den Platz hinter Lotte einnehmen. Die Kleeblätter haben in dieser Spielzeit allerdings schon zweimal verloren und sind deshalb im Auswärtsspiel nicht der Favorit. Die vergangenen beiden Partien gingen übrigens knapp (2:1 und 1:0) an die Oberhausener, Lotte stieg 2022 am Ende der Saison ab. Das scheint aktuell unmöglich.

Nachgeholt wird die Partie des 4. Spieltags, weil Sportfreunde Lotte im DFB-Pokal antrat (0:5 gegen den Karlsruher SC).

______

In der kommenden Woche geht es in der Regionalliga West mit diesen Partien weiter:



7. Spieltag

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SC Rot-Weiß Oberhausen

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - MSV Duisburg

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - Türkspor Dortmund

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - 1. FC Düren

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II

So., 15.09.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte