Lorek und Knewitz übernehmen beim FC Sprendlingen

Gläser musste laut Florian Spiegel, Sportlicher Leiter beim FCS, „aus beruflichen Gründen nach einem Jahr Amtszeit kürzertreten“. Mit Dieges der erst im November eingestiegen war, habe man sich „aus privaten Gründen und wegen anderer Vorstellungen des Vorstands in einem guten Gespräch geeinigt, getrennte Wege zu gehen“. Unter Lorek und Knewitz wolle man sich „sportlich in allen Bereichen weiterentwickeln und junge Spieler fördern“, betont Spiegel. „Verein und Umfeld in unserem jungen Verein sollen wachsen, der Jugend- und Aktivenbereich soll attraktiver gemacht werden.“