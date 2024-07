Lohne - Zwei Testspiele am Wochenende

Unser erste Seniorenmannschaft testet am Wochenende gleich doppelt. Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Brode gegen den FC Wesuwe. Das Spiel wird um 15:00 Uhr in Wesuwe angepfiffen.

Am Sonntag kommt es dann im Rahmen der Sportwoche zu einem Vergleich mit dem Vizemeister der Landesliga und Bezirkspokalsieger dem SV Holthausen/Biene. Es sind nach der zweiten Woche Vorbereitung zwei unterschiedliche Spiele, denn am Samstag geht man als Favorit ins Spiel und am Sonntag liegt die Favoritenrolle klar beim Gast aus Biene. Die Partie wird um 15:00 Uhr im Stadion an der Jahnstraße angepfiffen.

Ein besonderes Spiel vor allem für einige unserer Männer, die bereits einmal die Schuhe für die Gäste aus Biene geschnürt haben und somit gegen einige ehemalige Weggefährten spielen.