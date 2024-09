Loderhof gewinnt Topspiel in Kaltenbrunn 2:4

Die erste Halbzeit dieses Topspiels in der A-Klasse startete mit einem verhaltenen Beginn auf beiden Seiten. Beide Teams waren von Anfang an darauf bedacht keinen Fehler zu machen. Somit gab es zum Start der Partie keine nennenswerte Highlights.

Nun ging es hin und her ehe in Minute 27 der starke Außenbahnspieler Kaltenbrunns eine Hereingabe an den Mann brachte. Braun nutzte die Vorlage und stellte auf 2:1. Somit ging es mit einer knappen Führung für die Heimmanschaft in die Kabine. Oktay Türksever traf kurz vor dem Pausenpfiff mit einem gut getretenen Freistoß nur das Aluminium.

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste bedeutend besser ins Spiel und konnten immer wieder mit guten Angriffen die Kaltenbrunner Hintermannschaft vor Probleme stellen. Einen dieser Angriffe nutzte Goalgetter Türksever zum 2:2 Ausgleich.(52.)

Ab dann spielte nur noch Loderhof und drängte Kaltenbrunn in die eigene Hälfte. Diese versuchten sich zwar immer wieder aus dem Druck der Gäste zu lösen was aber kaum möglich war. Nach weiteren 20 starken Minuten der Sulzbacher traf abermals Spielertrainer Türksever zum verdienten 2:3. Als Maul Max in der 79. Minute das 2:4 markierte waren die Weichen für die Auswärtsmannschaft auf Sieg gestellt. Kaltenbrunn probierte noch einmal den Spielstand zu verkürzen konnte sich aber keine nennenswerten Chancen mehr erarbeiten. Somit blieb es am Ende durch eine bärenstarke 2. Halbzeit von Loderhof bei einem verdienten 2:4 Auswärtssieg im Topspiel in Kaltenbrunn.