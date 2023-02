– Foto: Timo Babic

Lloyd-Addo Kuffour verlässt TSV Steinbach Haiger RL SÜDWEST: +++

Nach Dennis Owusu hat auch Lloyd-Addo Kuffour seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger kurz vor Ende der Transferperiode vorzeitig aufgelöst, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen.

Kuffour war im Sommer 2022 vom FSV Optik Rathenow ins SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger gewechselt. Der Linksverteidiger kam seitdem in zwei Regionalliga-Partien und einem Hessenpokal-Spiel zum Einsatz. Zudem wurde der 20-Jährige vier Mal in der Lotto Hessenliga-Mannschaft eingesetzt.

"Der TSV Steinbach Haiger bedankt sich bei Lloyd-Addo Kuffour für seinen Einsatz beim TSV und wünscht ihm alles Gute für seine sportliche und private Zukunft", schreibt der Verein in einer Meldung.