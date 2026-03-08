LL2: Paul-Gala in Budberg, Debakel für VfB Bottrop

Moritz Paul brillierte mit vier Treffern. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Nach der Niederlage des VfB Bottrop im Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, gegen den ESC Rellinghausen ist es im Meisterschaftsrennen wieder richtig spannend geworden. Nur noch ein Punkt trennte die Kontrahenten vor dem 22. Spieltag. Der ESC hat am Freitagabend die Chance, Bottrop unter Druck zu setzen, genutzt und sein Heimspiel gegen den PSV Wesel gewonnen. Am Sonntag erlebte Bottrop ein Debakel beim VfB Speldorf, der SV Budberg jubelte bei einer weiteren Gala von Moritz Paul.

Erst spät fiel die Entscheidung im Freitagabendspiel der Liga. Letztlich fuhr der ESC Rellinghausen dank eines Doppelpacks von Luka Bosnjak in der Schlussphase einen weiteren Dreier ein und zog - zumindest vorübergehend - am VfB Bottrop im Klassement vorbei. Schon in der fünften Spielminute brachte Tristan Richter die Gastgeber in Front, was zugleich auch den Pausenstand bedeuten sollte. Der PSV wirkte bemüht und die Anstrengungen wurden schließlich belohnt. Zindedine Funfack markierte nach 66 Zeigerumdrehungen den Ausgleich, doch die Antwort des ESC folgte prompt. Keine zwei Minuten später brachte Can Funke Rellinghausen erneut in Führung. Wesel konnte noch einmal zurückkommen, doch der erneute Ausgleich durch Denys Ovsiannikov (75.) wurde doch Bosnjaks Doppelpack in der Schlussphase wertlos (88./90.+1).

Den Spieltag am Sonntag hat die SG Schönebeck mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop eröffnet. Dennis Czok erzielte den Führungstreffer kurz vor dem Pausenpfiff (45.). Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Henri Kvesa erhöhte zunächst auf 2:0 (75.), ehe Czok nur zwei Minuten später den 3:0-Endstand markierte.

Einen ganz wichtigen Sieg haben die Sportfreunde Niederwenigern im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Gegen den 1. FC Lintfort gab es ein 3:2, bei dem es hinten raus noch richtig spannend wurde. Schon vor dem Pausenpfiff hatten die Sportfreunde durch einen Doppelpack von Moreno Mandel (5./15.) und einem Treffer von Sekvan Azad Rascho (41.) die Weichen auf Sieg gestellt. Die Gäste kamen nach der Pause aber noch einmal heran. Zunächst gelang Simeon Louma per Kopf der Anschlusstreffer (49.), Andre Rieger verkürzte 20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit auf 2:3. Der erhoffte Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Den Sieg noch aus der Hand gegeben hat Viktoria Goch. Der Aufsteiger führte nach 69 Minuten mit 3:2 gegen den FC Kray, musste dann aber in der Schlussphase noch den Ausgleich hinnehmen. Zuvor hatte Luca Plum per Doppelpack den frühen Gocher Rückstand in eine Führung umgewandelt (8./21.), nach einem weiteren FCK-Treffer konnte Alexander Möller die Viktoria erneut in Front bringen (69.). Der Dreier rann aber beim Ausgleich von Milot Ademi durch die Finger (81.).

____ Paul-Gala beim Budberger Kantersieg

Eine Gala von Moritz Paul bescherte dem SV Budberg den Sieg und Tabellenplatz zwei. Beim 6:2-Erfolg gegen den Mülheimer FC traf Paul in der ersten Hälfte viermal, sein Team ging mit einem klaren 5:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ließ es die Elf von Tim Winke etwas ruhiger angehen, sodass nur noch ein weiterer Torerfolg für den SVB dazukam, die Gäste ihrerseits zweimal jubeln konnten. Mit 45 Punkten ist Budberg wieder voll im Aufstiegsrennen und nur einen Zähler hinter Spitzenreiter ESC Rellinghausen. ____ Hamborn 07 tritt auf der Stelle

Die Sportfreunde Hamborn 07 treten auf der Stelle. Der abstiegsbedrohte Traditionsverein aus Duisburg kam gegen den SC Werden-Heidhausen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und rangiert mit 15 Punkten weiter auf Tabellenplatz 16. Doch das rettende Ufer ist mit vier Punkten Abstand noch in Sichtweite für die Löwen. ____ Debakel für VfB Bottrop

Ein echtes Debakel hat der VfB Bottrop erlebt. Nach der Niederlage im Topspiel gegen Rellinghausen vor einer Woche hat der Verein nun beim VfB Speldorf mit 1:5 mächtig was auf die Mütze bekommen. In der Tabelle rutschte das Team auf den dritten Platz ab, der lange sichergeglaubte Aufstieg ist in Gefahr. Rene Biskup konnte nach 37 gespielten Minuten immerhin den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 erzielen, doch viel mehr brachte der VfB nicht auf den Rasen. ____ Offener Schlagabtausch in Mintard

Völlig vogelwild ging es zwischen der DJK Blau-Weiß Mintard und den Sportfreunden Katernberg zur Sache. Nach 90 unterhaltsamen Minuten siegte Mintard mit 5:4. Zuvor war Katernberg zweimal in Führung gegangen, zwischen der 60. und 88. Minute traf Mintard aber dreifach und stellte auf 5:3. Kurz vor dem Schlusspfiff verkürzte Katernberg noch einmal, der erhoffte Ausgleich konnte aber nicht mehr erzielt werden.

____

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch

Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07

So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg

So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort

So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: