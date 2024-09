LL SW: Rückschlag für Jetzendorf - Niederlage gegen Illertissen II

Spiele am Sonntag

Der TSV Jetzendorf wollte am Sonntagnachmittag mit einem Dreier zur Spitzengruppe der Landesliga Südwest aufschließen. Dafür reisten die Grün-Weißen zur Reserve des FV Illertissen. Schon früh im Spiel folgte dann der erste Dämpfer für die Elf von Stefan Kellner. Maximilian Merkel brachte die Hausherren in Führung (15.). Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber dann nach. Mohamed Fofanah erhöhte für den FV (54.). So können die Jetzendorfer keine Punkte mit nach Hause nehmen und fallen auf den sechsten Tabellenplatz zurück. Illertissen II ist Achter.

FV Illertissen II – TSV Jetzendorf 2:0

FV Illertissen II: Mate Szekely, Lucas Wentzel, Patrick Ekinci, Leonard Kasper, Maximilian Merkel, Maximilian Seemüller (80. Endrit Shala), Eman Hasanbegovic, Mohamed Fofanah (75. Marco Schneider), Uros Micic, Niveto Caciel (70. Shaka Pouhé), Luka Petrovic (75. Eray Sönmez)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger (55. Leif Schirmacher), Wlad Beiz (60. Leon Grauvogl), Benedict Geuenich, Julius Donnert, Stefan Nefzger, Hannes Frank (63. Simon Zach), Leon Nuhanovic (70. Felix Heckmeier)

Tore: 1:0 Maximilian Merkel (15.), 2:0 Mohamed Fofanah (54.)