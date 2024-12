LL SW: Olching-Pleite trotz Vier-Tore-Aufholjagd - auch 1865 punktlos

Der SC Oberweikertshofen enttäuscht bei Kellerkind Wertingen. Nach dem Blitzstart durch Matija Radonjic (1.) verspielten die Weikertshofener die Führung in der Schlussphase der Partie. Erst glich Christoph Müller für die Hausherren aus (61.), ehe Marco Gerold das Spielgeschehen dann auf den Kopf drehte (77.). Maximilian Fischer machte kurz darauf den Deckel drauf (81.). Der SCO rutscht durch die Pleite auf Rang zehn ab. Wertingen verlässt einen direkten Abstiegsplatz und steht nun auf Rang 16.

TSV Wertingen – SC Oberweikertshofen 3:1

TSV Wertingen: Simon Reithmeir, Maximilian Fischer, Alexander Storzer (85. Christoph Hein), Johannes Fiedler, Lukas Gutekunst, Maximilian Beham, Christoph Müller, Marco Gerold (87. Tjark Dannemann), Marcel Mayr, Florian Eising (77. Yusef Al-Khovari), Alexander Wiedemann (88. Roman Tsebeliuk)

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Semir Gracic, Fabian Willibald, Moritz Leibelt, Javin Bolte (60. Bohdan Andrusyk), Dominik Widemann, Matija Radonjic, Antonios Masmanidis (63. Felix Hallmaier)

Tore: 0:1 Matija Radonjic (1.), 1:1 Christoph Müller (61.), 2:1 Marco Gerold (78.), 3:1 Maximilian Fischer (81.)

Die 100 Zuschauer im Amperstadion in Olching bekamen am Samstagnachmittag ein echtes Spektakel zu sehen, als der SC Olching die Reserve des FC Memmingen zu Gast hatte. Die Hausherren verschliefen die erste Halbzeit komplett. Der Nutznießer: Noah Hackenschmidt. Der 19-Jährige erzielte in der ersten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick (1., 4., 26.). Fabian Kroh machte noch vor dem Seitenwechsel dann das halbe Dutzend voll und erhöhte auf 0:4 (41.) aus Sicht der Hausherren. Trainer Felix Mayer muss in der Pause dann aber die richtigen Worte an seine Elf gerichtet haben. Die Gastgeber kamen wie ausgewechselt aus der Halbzeit. Leon Heinzlamier (46.), Florin Obermeier (50.) und Jakob Zißelsberger (57.) stellten innerhalb zwölf Minuten den Anschluss her. In der 64. Minute kam es dann noch dicker für die Gäste. Ferenc Ambrus verwandelte einen Elfmeter zum umjubelten 4:4-Ausgleichstreffer (64.). Einen Höhepunkt hatten die Gäste dann aber noch zu bieten. Mirza Velagic brachte den FCM kurz vor Schluss per Strafstoß wieder in Führung (85.) und machte die Aufholjagd der Hausherren zunichte. Memmingen II nimmt so drei Punkte aus Olching mit und verbessert sich auf Rang neun. Der SCO rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

SC Olching – FC Memmingen II 4:5

SC Olching: Marius Müller, Florian Obermeier, Alskandar Banipal, Florian Hofmann (10. Kevin Roth), Ruben Milla Nava, Jan Sostmann, Luka Batarilo-Cerdic (46. Ferenc Ambrus), Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger (78. Paul Niehaus), Agon Bashota, Kerem Kavuk (85. Tim Bader)

FC Memmingen II: Kaan Aslan, Maurice Jaumann, Simon Neubrand, Mihajlo Vjestica, Linus Jarsch, Eren Bozkurt, Semih Nergiz (68. Lucas Schmidt), Adrian Tenea, Henry Seitz (46. Mirza Velagic), Noah Hackenschmidt (44. Özkan Cinar), Fabian Kroh

Tore: 0:1 Noah Hackenschmidt (1.), 0:2 Noah Hackenschmidt (4.), 0:3 Noah Hackenschmidt (26.), 0:4 Fabian Kroh (41.), 1:4 Leon Heinzlmair (46.), 2:4 Florian Obermeier (50. Foulelfmeter), 3:4 Jakob Zißelsberger (57.), 4:4 Ferenc Ambrus (64. Foulelfmeter), 4:5 Mirza Velagic (85. Foulelfmeter)