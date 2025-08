LL Südost: Wacker zwischendurch zu neunt – GAP holt ersten Saisonsieg

Ein Spiel stand in der Landesliga Südost, nach den sechs Spielen am Freitag , am Samstag auf dem Programm – und da war richtig Feuer drin. Am Gröben siegte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen Wacker München, und gaben damit die Rote Laterne ab. Der 4. Spieltag auf einen Blick.

Ansorge holt ersten Landesliga-Sieg mit Garmisch-Partenkirchen – Wacker München gegen Ende zu neunt

Wildes Spiel am Gröben, mit dem besseren Ende für den GAP: Gegen Wacker München feierte Markus Ansorge am 4. Spieltag endlich den erhofften ersten Saisonsieg und seine Mannschaft gab die Rote Laterne wieder ab. Beim 1:0-Erfolg der Oberländer machte ein Tor von Jonas Schrimpf den Unterschied (70.). Unmittelbar nach der Führung reagierte Fabian Lamotte mit einem Doppelwechsel, doch der Münchner Plan wurde nur elf Minuten später wieder über den Haufen geworfen. Ex-Zweitliga-Profi Severin Buchta mit Gelb-Rot (82.) und Kapitän Norbert Bzunek (83.) mit Zeitstrafe flogen jeweils vom Platz. Nach dem starken Saisonstart mit vier Punkten kassierten die Blausterne jetzt zwei Niederlagen am Stück. Am kommenden Samstag, dem 9. August, wartet auf die Münchner nun der TSV Murnau. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – FC Wacker München 1:0

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf (80. Berke Tatlici), Lucas Pfefferle, Patrik Cerovečki, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz (80. Moritz Schwarz) - Trainer: Markus Ansorge

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Benno Deeken (71. Nsimba Rogério), Leon Bauer (71. Ian Rausch), David Topic, Luca Gislimberti, Leonard Fuchs, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Nam Max Nguyen, Armando Tischer - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jonas Schrimpf (70.)

Gelb-Rot: Severin Buchta (82./FC Wacker München/) Spiele am Freitag: Teenie-Duell in Murnau – Aubing-Remis beim TSV Kastl – Traunstein unterliegt Dornen

Nach jeweils zwei Siegen aus den ersten drei Partien blicken sowohl der FC Schwabing, als auch der ESV Freilassing auf einen guten Saisonstart. Den besseren Start in diese Partie erwischten die Gäste aus dem Berchtesgardener Land. Aldrin Selimi (11.) und Timo Portenkirchner (28.) brachten die Blau-Weißen früh in Führung. Philipp Pirch stellte kurz vor der Pause dann schnell den Anschluss für die Hausherren her (42.). Bis in die Schlussminuten passierte dann nicht mehr viel in Schwabing. Konstantin Steinmaßl hatte in der vierten Minute der Nachspielzeit dann das letzte Wort und glich für die Hausherren in letzter Sekunde aus. So haben beide Mannschaften nach vier Partien sieben Punkte auf dem Konto. FC Schwabing 56 – ESV Freilassing 2:2

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Philipp Pirch (68. Kasimir Lauber), Rafael Hinrichs (57. Florian Mayer), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (79. Korbinian Benkel), Giacinto Sibilia (79. Ivan Mijatovic), Moritz Wefelmeier

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Luis Jovanovic (83. Markus Prechtl), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein, Rejan Kryezi (69. Rodi Hussein), Daniel Aschauer (83. Johann Spatzenegger), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (74. Leon Windisch)

Tore: 0:1 Aldrin Selimi (11.), 0:2 Timo Portenkirchner (28. Foulelfmeter), 1:2 Philipp Pirch (42.), 2:2 Konstantin Steinmaßl (90.+4)

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart fing sich der TSV 1880 Wasserburg beim Sieg gegen den SV Dornach am letzten Wochenende. So sollte es auch gegen Eintracht Karlsfeld weitergehen. Vor der Saison sahen nicht wenige Teams die Wasserburger als einen der Aufstiegsfavoriten. Die Hausherren erwischten gegen Karlsfeld dann den besseren Start in die Partie. Robin Ungerath brachte Wasserburg mit seinem zweiten Saisontreffer in der 9. Minute auf Kurs. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel antworteten die Gäste. Christoph Traub egalisierte (46.). In der Folge schwächten sich die Gäste dann selbst. Peter Wuthe sah in der 54. Minute die Ampelkarte. So musste Karlsfeld über eine halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Ungefähr zehn Minuten später spielten die Hausherren ihre Überzahl dann perfekt aus – und Maximilian Biegel erzielte den Führungstreffer für Wasserburg. Dabei blieb es. So feiern die Gastgeber den zweiten Sieg in Folge. TSV 1880 Wasserburg – TSV Eintracht Karlsfeld 2:1

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (65. Manuel Kerschbaum), Bruno Ferreira Goncalves, George Dumitru, Dominik Köck (90. Tim Deser), Robin Ungerath (87. Daniel Kononenko), Thomas Voglmaier (65. Vinzenz Egger)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Cedric Drath (62. Ratko Ristic), Peter Wuthe, Jonas Kuhn, Tobias Beyer (77. Dennis Tscharnke), Christoph Traub (77. Roman Gertsmann), Fabian Barth (58. Alexander Figler), Deniz Yilmaz

Tore: 1:0 Robin Ungerath (9.), 1:1 Christoph Traub (46.), 2:1 Maximilian Biegel (66.)

Gelb-Rot: Peter Wuthe (54./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Im Duell zwischen den Teenie-Mannschaften der Landesliga-Südost sahen die 403 Zuschauer keine Tore. So bleiben Murnau mit sieben Punkten und Haching II mit sechs Punkten in der oberen Tabellenregion. TSV Murnau – SpVgg Unterhaching II 0:0

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier, Samuel Spieß, Georg Kutter (90. Camillo Kaspar), Jannis Braun (67. Fabian Heiland), Sanel Dacic (79. Lukas Ende), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (59. Nick Ostler), Maximilian Nebl (67. Konstantin Ott)

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Leo Kainz, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Joel Adilji (71. Luca Leitl), Jason Eckl

Tore: keine Tore

Der Kirchheimer SC feiert den zweiten Sieg im dritten Spiel – und bleibt weiter ungeschlagen. Dabei fielen alle drei Treffer gegen den FC Unterföhring in der zweiten Halbzeit. Sami Benrabh brachte die Hausherren nach rund einer Stunde in Führung (61.). Matthias Ecker legte in der 74. Minute nach, ehe Joker Lenny Gremm in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Kirchheimer SC – FC Unterföhring 3:0

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (79. Nuyan Karsak), Leon Reilhac (71. Matthias Ecker), Jan Köhler (67. Marco Flohrs), Luca Mauerer, Sami Benrabh (84. Marco Wilms), Roman Prokoph (63. Lenny Gremm)

FC Unterföhring: Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Taha Bulut (67. Mohamed Majd Al Hosaini), Hendrik Geiler (79. Anis Mulango), Burhan Bahadir, Emre Gümüs, Jonas Näther, Maick Antonio (63. Nils Larisch), Fabian Porr, Vincent Gmelch (79. Moritz Erbs)

Tore: 1:0 Sami Benrabh (62.), 2:0 Matthias Ecker (75.), 3:0 Lenny Gremm (90.)

Der SV Dornach setzt ein Ausrufezeichen beim SB Chiemgau Traunstein. Bereits nach 29. Minuten führten die Gäste im Jakob-Schaumeier-Park mit 2:0. Soufian Tauber (13.) und Fabian Aicher (29.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Partenfelder auf 3:0 aus Sicht der Blau-Gelben (50.). Dem SBC halfen so auch zwei Tore von Mihael Paranos (66., 90.) nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. SB Chiemgau Traunstein – SV Dornach 2:3

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (85. Jonas Kranzfelder), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (46. Lennard Schweder), Genti Krasniqi (46. Arber Tafilaj), Jakob Trebesius (69. Michael Steinbacher)

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha (27. René Reiter), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder (86. Amin Idrissi), Manuel Ring (80. Markus Hanusch), Simon Kampmann (68. Dominik Beutler), Leon Rexhaj, Soufian Tauber (67. Markus Buck), Fabian Aicher

Tore: 0:1 Soufian Tauber (13.), 0:2 Fabian Aicher (29.), 0:3 Felix Partenfelder (50.), 1:3 Mihael Paranos (66.), 2:3 Mihael Paranos (90.+5)

Der noch ungeschlagene SV Aubing war am Freitagabend beim TSV Kastl zu Gast, der erst einen Punkt auf dem Konto hatte. Dabei brauchten die Gäste nicht einmal 15 Sekunden, um in Führung zu gehen. Balthasar Zimmermann erzielte seinen zweiten Treffer in dieser Saison (1.). Die Antwort der Hausherren kam postwendend. Michael Renner glich nach nur fünf Minuten aus. In der 30. und 36. Minute drehte Kastl das Spiel dann komplett auf den Kopf. Maxmilian Damoser und Sebastian Spinner trafen für die Hausherren. Trotz des Rückstandes gaben sich die Aubinger nach dem Seitenwechsel nicht auf. Erst stellte Daniel Koch kurz nach der Pause den Anschluss her (48.), ehe der Top-Stürmer zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich markierte. So beweisen die Aubinger Moral und bleiben nach vier Spieltagen weiter ungeschlagen. TSV Kastl – SV Aubing München 3:3

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Manuel Kellermann (54. Clemens Greifenstein), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (84. Christoph Hoffmann), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Michael Renner, Maximilian Damoser (77. Jonas Berreiter)

SV Aubing München: Ali Boraze, Ziad Saibou (46. Claudio Milican), Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic, Leo Tomic (66. Abdelilah Erraji), Abdul Bangura, Artin Shamolli, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann, Faris Hero (68. Adin Avdić)

Tore: 0:1 Balthasar Zimmermann (1.), 1:1 Michael Renner (5.), 2:1 Maximilian Damoser (30.), 3:1 Sebastian Spinner (36.), 3:2 Daniel Koch (48.), 3:3 Daniel Koch (80.) Spiele am Sonntag: Grünwald beim SVN – 1860 Rosenheim empfängt Hallbergmoos