LL Südost – Hallbergmoos patzt im Aufstiegsrennen

Dem VFB gelingt gegen den Abstiegskandidaten Holzkirchen nur ein Unentschieden. In Summe war der TuS dem Sieg sogar näher als das Topteam aus Hallbergmoos. Das Nachholspiel des 26. Spieltags der Landesliga Südost in der Übersicht.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar. Beide Mannschaften brauchen einen Sieg, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Motiven. Holzkirchen erwischte den besseren Start, lag nach 20 Minuten aber doch auf einmal hinten. Tobias Krause nutzte die erste Torchance der Gäste und stellte auf 0:1. Die Gastgeber ließen sich davon allerdings überhaupt nicht verunsichern und glichen nur sieben Minuten später durch Lindner aus.

In der Folge kam Holzkirchen immer wieder zu guten Möglichkeiten, verpasste es aber diese zu nutzen. Somit steht am Ende ein Unentschieden, mit dem der VFB Hallbergmoos-Goldach noch gut bedient ist. In der Tabelle zieht man damit mit Wasserburg gleich und liegt nun auf Platz zwei. Holzkirchen tritt im Tabellenkeller ebenfalls auf der Stelle und verpasst es, sich von den direkten Abstiegsrängen abzusetzen

TuS Holzkirchen – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:1

Schiedsrichter: Wörle (Lamerdingen)

Tore: 0:1 Krause (20.), 1:1 Lindner (28.)