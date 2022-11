LL Südost: Ampfing geht in Karlsfeld unter - Brunnthal bestätigt Form 20. Spieltag

Am Samstag stand der 20. Spieltag der Landesliga Südost an. Unter anderem musste der TuS Geretsried zum VfB Forstinning. Die Liga im Überblick.

Spannend blieb es aber bis zum Schlusspfiff. Denn erst in der 90. Spielminute packte Andreas Wechselberger mit dem 2:0 den Deckel drauf. Die Gäste aus Pullach bleiben damit auf einem direkten Abstiegsplatz, Bruckmühl baut seinen Vorsprung auf mittlerweile schon acht Punkte aus.

Der Tabellenführer SV Bruckmühl empfing den Vorletzten SV Pullach. Bereits nach zwölf Minuten brachte Maurice Koller die Hausherren in Front.

Der TSV Wasserburg feierte einen Dreier in einem spektakulären Last-Minute-Drama beim SB Chiemgau Traunstein. Doch von vorne. Kurz vor der Halbzeit brachte Maximilian Höhensteiger (44. Minute) die Gäste per Strafstoß in Führung.

Nach dem Seitenwechsel waren es die Hausherren, die ebenfalls per Strafstoß durch Kenan Smajlovic (68. Minute) ausglichen. Janik Vieregg (86. Minute) stellte kurz vor Schluss wieder den alten Abstand her. Alexander Dreßl (90. Minute) glich kurz darauf wieder aus. Doch Schluss war immer noch nicht, denn Marko Dukic (93. Minute) traf zum 2:3-Siegtreffer der Wasserburger. Diese klettern durch den Dreier auf Rang elf, Traunstein rutscht auf den siebten Platz.

SB Chiemgau Traunstein – TSV 1880 Wasserburg 2:3

SB Chiemgau Traunstein: Alin Goia, Hannes Kraus, Waldemar Daniel, Dennis Hrvoic (61. Alexander Dreßl), Maximilian Hosp, Emil Tersteegen, Mihael Paranos (46. Mevlud Sherifi), Kenan Smajlovic (87. Jakob Warweg), Thomas Steinherr (69. Adrian Furch), Gentian Vokri, Danijel Majdancevic - Trainer: Danijel Majdancevic

TSV 1880 Wasserburg: Alexander Boschner, Robert Köhler, Johannes Lindner, Sepp-Renee Kollie, Bruno Ferreira Goncalves (85. Matthias Rauscher), Daniel Kononenko, Moritz Knauer (61. Manuel Kerschbaum), Maximilian Höhensteiger, Michael Barthuber (71. Marko Dukic), Michael Neumeier (68. Luca Wagner), Janik Vieregg (90. Aaron Stillfried) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 576

Tore: 0:1 Maximilian Höhensteiger (44. Foulelfmeter), 1:1 Kenan Smajlovic (68. Foulelfmeter), 1:2 Janik Vieregg (86.), 2:2 Alexander Dreßl (90.), 2:3 Marko Dukic (90.+3)

Gelb-Rot: Johannes Lindner (82./TSV 1880 Wasserburg/)

Gelb-Rot: Patrick Dressl (90./SB Chiemgau Traunstein/)