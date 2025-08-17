LL SO: Zimmerer schießt SVN ab – Schwabing nach Derby-Sieg Zweiter

Die Serie des SV Aubing ist gerissen. Am 7. Spieltag musste der Aufsteiger vor 150 Zuschauern beim Derby gegen den FC Schwabing die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Die Gastgeber jubelten nach 20 Minuten zum ersten Mal, als Philipp Schuck zur 1:0-Pausenführung traf.

Kurz nach Wiederanpfiff klingelte es zum zweiten Mal im Kasten der Gäste. Auf Vorlage von Keeper Julian Disterer stellten die Hausherren durch Moritz Wefelmeier auf 2:0. Durch den Sieg klettert der FCS auf Rang zwei und ist damit erster Verfolger des TSV 1880 Wasserburg. Die Mannschaft von Patrick Ghigani hat als Fünfter mit zwölf Punkten einen Zähler weniger auf dem Konto.

FC Schwabing 56 – SV Aubing München 2:0

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Simon Wächter (60. Thomas Hentschel), Yannick Schad, Jonas Jehle, Florian Mayer, Rafael Hinrichs, Philipp Schuck, Yan Bohuta (92. Lukas Fronk), Moritz Wefelmeier (94. Ilias Mabchour Kaki), Ivan Mijatovic (79. Oliver von Eitzen) - Trainer: Steven Zepeda

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Michael Appiah, Hans Haderecker (80. Gabriel Slipac), Aldin Bajramovic (71. Lionel Ndasi), Leo Tomic, Abdul Bangura, Abdelilah Erraji (58. Kevin Nsimba) (87. Abdulbassit Djobo), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (81. Filippos Koliantzas) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philipp Schuck (20.), 2:0 Moritz Wefelmeier (48.)