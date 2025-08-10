LL SO: SVN chancenlos: Aubing verteidigt Tabellenführung

Der SV Aubing München bleibt weiter ungeschlagen und ist damit auch nach dem fünften Spieltag Tabellenführer der Landesliga Südost. Der SVA setzte sich im Aufsteigerduell und Derby gegen den SVN München klar mit 4:2 durch.

Bereits nach einer halben Stunde war die Partie so gut wie entschieden. Claudio Milican und Faris Hero brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase früh auf die Siegerstraße. Lionel Ndasi baute die Führung nach 29 Minuten auf 3:0 aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Michael Appiah gar auf 4:0. In der Folge schalteten die Aubinger einen Gang zurück und der SVN stabilisierte sich. Der eingewechselte Min-Kook Park verkürzte fast im direkten Gegenzug. Der zweite Treffer der Neuperlacher kurz vor dem Ende kam zu spät, um noch einmal Hoffnung auf eine Mega-Überraschung aufkeimen zu lassen.

SV Aubing München – SVN München 4:2

SV Aubing München: Ali Boraze (46. Alexander Ladich), Thomas Graml, Michael Appiah, Hans Haderecker (86. Abdulbassit Djobo), Aldin Bajramovic, Leo Tomic, Abdul Bangura, Claudio Milican (78. Alexander Horstmann), Balthasar Zimmermann, Faris Hero (69. Abdelilah Erraji), Lionel Ndasi (56. Daniel Koch) - Trainer: Patrick Ghigani

SVN München: Wassim Zormati, Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis (91. Rany Mohamed Hassan Elbelouny), Hayati Yilmaz, Youssuf Hassan, Julien Santana-Mielke (69. Altan Duman), Cenk Imsak, Enriko Kranjcec (50. Min-Kook Park), Baldwin Wilson, Edward Johnson, Alexander Rojek - Trainer: Rany Mohamed Hassan Elbelouny

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Claudio Milican (11.), 2:0 Faris Hero (16.), 3:0 Lionel Ndasi (29.), 4:0 Michael Appiah (58.), 4:1 Min-Kook Park (61.), 4:2 Baldwin Wilson (89.)

Spiele am Samstag: Murnau lässt Aufsteiger Wacker München keine Chance – Freilassing besiegt KSC