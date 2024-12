LL SO: Murnau von der Rolle – Kirchheim dreht das Spiel

Mit einem frühen (8.) und einem späten (41.) Tor brachten Jonas Poniewaz und Moritz Müller den 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der ersten Halbzeit in Garching in Front. Als Jonas Schrimpf (73.) eine viertel Stunde vor Schluss in vorübergehender Unterzahl das 3:0 nachlegte, schien das Spiel bereits entschieden.

Doch Anes Ziljkic brachte den VfR, der somit doch noch von der Überzahl profitierte, mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten zurück (75., 80.). Ein weiteres Tor war den Gastgebern, die sich in der Schlussphase ebenfalls noch mit einer Zeitstrafe schwächten, aber nicht vergönnt. Garching bleibt mit dem 2:3 in der Abstiegszone, Garmisch-Partenkirchen ist mit dem fünften Sieg in Folge das Team der Stunde in der Landesliga Südost.