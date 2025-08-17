LL SO LIVE: Schwabing führt im Derby – SVN empfängt Haching II

Der VfB Hallbergmoos reiste am Samstagnachmittag zum Angstgegner nach Garmisch-Partenkirchen. Die Gäste legten nach zwei Pleiten im letzten Jahr gegen den 1. FC gut los. Moritz Sassmann verwandelte nach nur sieben Minuten einen Elfmeter zur Hallberger Führung. Vor der Pause gab VfB-Stürmer Emil Kierdorf dann die Richtung vor. Der Youngster markierte einen Doppelpack und brachte die Hallberger auf Kurs Auswärtssieg (37., 43.). Nach der Pause machte der VfB da weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. Arian Kurmehaj traf nach rund einer Stunde zum 4:0 (63.), ehe Joker Duje Vukman in der 83. Minute den Endstand markierte. Nach zwei Siegen in Folge ist Hallbergmoos so wieder in der Spur.

Der TSV Murnau empfing den TSV 1860 Rosenheim am Samstagnachmittag zum Verfolgerduell in der Landesliga Südost. Dabei sahen die 237 Zuschauer an der Porschinger Allee lange keine Tore. Erst in der 89. Minute zappelte die Kugel erstmals im Netz. Liam Markulin brachte die Gäste aus Rosenheim kurz vor Schluss in Führung. Die Hausherren hatten in der langen Nachspielzeit aber noch die passende Antwort parat. Christopher Greinwald gelang in der sechsten Minute der Nachspielzeit der Lucky-Punch zum umjubelten Ausgleich. Durch die Punkteteilung bleiben beide Teams an der Spitzengruppe der Landesliga Südost dran.

Einen überraschend klaren Heimsieg feierte auch der TSV Kastl gegen Aufsteiger Wacker München. Die bis dato sieglosen Hausherren legten vor 250 Zuschauern früh gut los. Michael Renner eröffnete das Schützenfest in der 10. Minute. Nach 28 Minuten verwandelte Sebastian Spinner einen Foulelfmeter zum 2:0 für die Hausherren. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schraubte Michael Renner das Ergebnis mit seinen Toren Nummer zwei und drei am heutigen Nachmittag in die Höhe (48., 51.). Marco Unterholzner erzielte nach 56 Minuten das fünfte Tor der Gastgeber. Die Gäste durften sich in der Nachspielzeit dann noch über einen Ehrentreffer freuen. Lorenz Berntsen traf für Wacker (90+3.).

Spitzenspiel in Wasserburg! Die Hausherren gingen mit einem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge in die Partie gegen den Spitzenreiter ESV Freilassing. Vor 528 Zuschauern gingen die Hausherren an der Landwehrstraße kurz vor der Pause in Führung. Matthias Rauscher war für Wasserburg zur Stelle (45.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann eine einseitige Partie. Vinzenz Egger war nach Wiederanpfiff hellwach und traf nach 47 Minuten zum 2:0. Thomas Voglmaier legte in der 58. Minute zum 3:0 nach. Jaume Rubio Gonzalez (81.) und erneut Vinzenz Egger (86.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. So feiern die Wasserburger Löwen einen klaren Heimsieg im Spitzenspiel gegen Freilassing und übernehmen vorerst die Tabellenführung. Mit fünf Siegen in Folge sind die Wasserburger aktuell das Team der Stunde in der Landesliga Südost.

Aufsteiger Dornach empfing den TSV Eintracht Karlsfeld am frühen Samstagnachmittag. Dabei erwischten die Hausherren einen Blitzstart. Can Bozoglu brachte die Dornen bereits nach drei Minuten in Führung. Diese hielt bis in die 75. Minute. Dann egalisierte Gäste-Joker Fabio Meikis für Karlsfeld. Die Antwort des SVD passte. Maurice Albers stellte nur sieben Minuten nach dem Ausgleich die alte Führung wieder her (82.). Das letzte Wort hatten dann aber die Gäste. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es wieder Meikis, der für den Lucky-Punch sorgte. So teilen sich der SV Dornach und Eintracht Karlsfeld die Punkte.

Zum Start des siebten Spieltags der Landesliga Südost standen sich der Sportbund Chiemgau Traunstein und der FC Unterföhring gegenüber. Beide Teams legten einen Fehlstart hin. Am Ende siegten die Gäste aus dem Münchner Umland deutlich.

Marvin Kretzschmar und Fabian Porr brachten den FCU Mitte des ersten Durchgangs mit einem Doppelschlag zwischen der 24. und 27. Minute in Front. Zuvor hatte Julian Höllen aufseiten der Traunsteiner eine Topchance ausgelassen.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Unterföhringer den besseren Beginn. Wieder war es Kretzschmar, der netzte (52.). 13 Zeigerumdrehungen später kam es für die Hausherren noch dicker. Tahan Bulut stellte auf 4:0. Kurz vor dem Ende betrieb dann Höllen mit seinem Tor nur noch Ergebniskosmetik.

SB Chiemgau Traunstein – FC Unterföhring 1:4

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Emil Tersteegen (73. Michael Steinbacher), Patrick Dreßl (67. Genti Krasniqi), Maximilian Hosp (67. Andrii Pelypenko), Sandro Discetti (46. Arber Tafilaj), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Lennard Schweder (63. Jakob Trebesius), Julian Höllen - Trainer: Gentian Vokri

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Sahin Bahadir (67. Darius Awoudja), Kevin-Christopher Flesch, Taha Bulut, Tayfun Arkadas (69. Burhan Bahadir), Luis Fischer (67. Clovis Tokoro), Florian Orth, Jonas Näther, Maick Antonio, Marvin Kretzschmar (73. Razvan Marian), Fabian Porr (76. Vincent Gmelch) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau)

Tore: 0:1 Marvin Kretzschmar (24.), 0:2 Fabian Porr (27.), 0:3 Marvin Kretzschmar (52.), 0:4 Taha Bulut (65.), 1:4 Julian Höllen (85.)