LL SO 🗣: Hallbergmoos mit "Auftrieb" - Schwabing-Coach Zepeda bedient

Christian Endler (Trainer VfB Hallbergmoos-Goldach): "Wir konnten gestern unser Heimspiel gegen Forstinning mit 3:1 gewinnen. Wir wussten um die Stärke der Forstinninger in der Offensive, aber auch wo wir sie knacken können. Wir erspielten uns zahlreiche Chancen, gingen auch verdient in Führung. Unser Keeper hielt uns einige Male im Spiel. Zum richtigen Zeitpunkt machten wir dann das 2:0. Durch die drei Wechsel von Forstinning kam in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Schwung ins Spiel. Wir konnten immer wieder gute Konterchancen herausspielen, scheiterten aber am gegnerischen Keeper. Der Anschlusstreffer kam zu spät, mit einem schön herausgespielten Angriff machten wir den Deckel drauf. Letztendlich ein verdienter Sieg von uns, der uns Auftrieb für die nächsten Spiele geben sollte."