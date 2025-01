Ljiljan Ulm: "Komplette Hinrunde waren wir mit Verletzungen geplagt"

Die Hinrunde des SV Ljiljan Ulm verlief durchwachsen, doch Spielertrainer Anel Hadzic sieht positive Ansätze. Trotz Tabellenplatz acht in der Kreisliga B4 Donau/Iller steckt das Team die Ziele hoch: Schöner und erfolgreicher Fußball soll nicht nur in der Rückrunde, sondern auch perspektivisch dominieren. Ein enger Tabellenstand und eine ehrgeizige Mannschaft bieten dafür die Basis.

Trotzdem startete der SV Ljiljan mit zwei Siegen in die Saison – ein Beweis für den Teamgeist. „Die Mannschaft hat uns zwei jungen Trainern schnell das Vertrauen geschenkt“, lobt Hadzic. „Erwähnenswert ist zudem, dass wir trotz ständiger Rotation einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt haben.“

„Die Liga ist sehr ausgeglichen, und die Mannschaften stehen in der Tabelle eng beieinander. Wenn wir uns nur auf den Tabellenplatz fokussieren, dann können wir nicht zufrieden sein“, resümiert Hadzic. Nach einer turbulenten Sommerpause mit personellen Wechseln und unklarem Trainerposten übernahm er gemeinsam mit seinem Co-Trainer kurzfristig das Amt. „Der Kader war noch nicht vollständig, und die Sommervorbereitung fällt bei uns sehr kurz aus, da nahezu 90 Prozent unserer Spieler zu diesem Zeitpunkt im Urlaub sind“, schildert er die schwierigen Startbedingungen.

Auch spielerische Schwächen sind laut Hadzic nicht zu leugnen: „Wir hatten in den meisten Spielen bis zur 60. oder 70. Minute sehr positive Ergebnisse, haben hinten raus jedoch viele Punkte liegen lassen. Vor allem unsere individuellen Fehler müssen wir abstellen.“ Ein Highlight war dennoch das deutliche 7:1 gegen den SV Mähringen am zweiten Spieltag – ein Beweis für die Offensivkraft des Teams.

Einen klaren Dämpfer für die Saison stellte die Verletzungsmisere dar: „Die komplette Hinrunde waren wir mit Verletzungen geplagt und hatten sehr viele Ausfälle, sodass wir in keinem einzigen Spiel die gleiche Startelf aufbieten konnten.“ Zusätzlich machte sich ein konditionelles Defizit bemerkbar, denn die Spieler trainierten einen Großteil der Hinrunde nur einmal pro Woche.

Mit einer klassischen Vorbereitung, die Ende Januar beginnt, will der SV Ljiljan in der Rückrunde durchstarten. Hadzic betont den Fokus auf Teambuilding: „Das steht für uns in jeder Einheit auf dem Programm.“ Besondere Herausforderungen und Chancen bieten Testspiele gegen bislang unbekannte Gegner.

„Die Tabelle ist eng beieinander. Eine kleine Siegesserie kann uns schnell nach oben katapultieren“, blickt der Spielertrainer optimistisch voraus. Langfristig will die Mannschaft jedoch mehr als nur kurzfristigen Erfolg: „Unser Fokus liegt darauf, dass wir einen schönen und erfolgreichen Fußball spielen und eine Mannschaft mit Hinblick auf die nächste Saison aufbauen.“

Zur Situation in der Liga äußert sich Hadzic zurückhaltend: „Schwer zu sagen. Die Liga ist sehr ausgeglichen, allerdings steht Birumut nicht zu Unrecht ganz oben.“ Mit zehn Siegen aus 14 Spielen führt der FC Birumut Ulm die Tabelle an.