Liveticker zum Nachlesen: SF Lotte dreht Rückstand in Peckeloh

Wer folgt Drittligist SC Verl, Regionalligist FC Gütersloh sowie dem insolventen Oberligisten Türkspor Dortmund in das Halbfinale?
Westfalenligist SC Peckeloh und Regionalligist Sportfreunde Lotte stehen sich am heutigen Mittwochabend gegenüber. Die Partie könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.
Zum Liveticker:
SC Peckeloh – Sportfreunde Lotte 1:3
SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich (65. Volodymyr Dehtiarov), Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (54. Ekin Zan), Andi Mehmeti (82. Tom Bauer), Erik Peters (74. Dimitrios Nemtsis), Leandro Ricker-Rasteiro, Nikolas Korniyenko (77. Maximilian Helf), Sergio Baris Gucciardo - Trainer: Vittorio Lombardi
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (65. Luca Kerkemeyer), Kamer Krasniqi, Shkrep Stublla (33. Ben Klefisch), Luca Horn (65. Louis Hiepen), Kaan Kurt, Max Ritter (93. Jonas Kehl), Leon Demaj, Diamant Berisha (85. Andreas Wiegel) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Florian Exner (Bielefeld) - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Leandro Ricker-Rasteiro (36.), 1:1 Ben Klefisch (46.), 1:2 Ben Klefisch (80.), 1:3 Leon Demaj (89.)
Hinweis: Das Halbfinale wird am morgigen Donnerstag vom Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) ausgelost.