LIVESTREAM: TSV Wolfskehlen im Derby zum Siegen verdammt

Wolfskehlen. 15 Niederlagen in 16 Spielen. Diese Kreisoberliga-Saison hatte sich der TSV Wolfskehlen ganz anders vorgestellt. Erst einen Sieg durfte das Team von Trainer-Duo Pascal Bender und Marcel Hammann feiern - und das am ersten Spieltag Anfang August zu Hause gegen VfR Groß-Gerau II (2:1).

Am Sonntag gastiert der TSV Goddelau (derzeit auf Rang 11) im Riedstadt-Derby in Wolfskehlen - gelingt dem Tabellenletzten ausgerechnet in dieser heißen Partie der zweite Sieg?

Echo Online überträgt den Abstiegsgipfel live und in voller Länge - kommentiert von Echo-Sportreporter Eric Hartmann und Experte Joachim Hammann.