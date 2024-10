Der VfB Bodenheim empfängt am Samstag um 18 Uhr den SV Alemannia Waldalgesheim in der Verbandsliga Südwest. – Foto: sergey nivens, by-studio, siar

LIVESTREAM: Spitzenspiel in Bodenheim mit Promi-Experte Das Überraschungsteam VfB Bodenheim fordert in der Verbandsliga Südwest Alemannia Waldalgesheim +++ AZ zeigt das Spiel live mit ZDF-Kultreporter Rolf Töpperwien am Mikrofonrnrn

Bodenheim. Aufsteiger gegen Absteiger, Topteam gegen Topteam: In der Verbandsliga Südwest kommt es am Samstag (18 Uhr) zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen dem VfB Bodenheim und Alemannia Waldalgesheim. Neuling Bodenheim rauscht mit jeder Menge Schwung durch die Liga, die Mannschaft von Cheftrainer Marco Jantz will den Höhenflug entsprechend fortsetzen.

ZUM LIVESTREAM Doch auch die Gäste sind in Hochform, Waldalgesheim strebt die direkte Rückkehr in die Oberliga an. Ein Leckerbissen für alle Fußball-Fans aus der Region - und die Allgemeine Zeitung zeigt die komplette Partie in voller Länge.

Mit einem weiteren Highlight am Mikrofon: ZDF-Reporterlegende Rolf Töpperwien kommentiert die Begegnung am Guckenberg an der Seite von VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner. ZUM LIVESTREAM